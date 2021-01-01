أخبار الانتقالات | أنشيلوتي يطلب ضم فيرنر، ولابورتا يرغب في نجم مانشستر سيتي

لابورتا يضغط لضم لابورت
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ جوان لابورتا يضغط على مانشستر سيتي لأجل التعاقد مع المدافع أيميريك لابورت.
كما ذكرت أنّ لابورت يرغب في العودة لإسبانيا للحصول على دقائق لعب أكثر
أنشيلوتي يطلب التعاقد مع فيرنر
هل تتم؟كشفت تقارير صحفية أنّ كارلو أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد التوقيع مع تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
كيمبمبي يتحدث عن انتقال بوجبا إلى باريس سان جيرمان
كريستيانو رونالدو يفتح الباب لرحيله عن يوفنتوس
مانشستر يونايتد يترقب
ألمح كريستيانو رونالدو لإمكانية رحيله عن صفوف يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية
أدريان يمدد عقده مع ليفربول
أليجري يتواصل مع بيانيتش
بحسب "سبورت"، تواصل المدرب الجديد القديم ليوفنتوس ماسيمليانو أليجري مع لاعبه السابق وبرشلونة الحالي ميراليم بيانيتش.
ومنذ عودة أليجري لصفوف السيدة العجوز والشائعات تدور حول عودة محتملة لمتوسط الميدان البوسني من جديد.
اهتمام ثلاثي إيطالي بمدافع برشلونة
تحدثت "موندو" عن وجود اهتمام من الثلاثي ميلان، فيورنتينا، ونابولي بلاعب برشلونة جونيور فيربو.
الظهير الأيسر لا يدخل في حسابات البلوجرانا بحسب التقرير وسيحاول التخلص منه وجني الأموال هذا الصيف.
توتنهام يتوصل لاتفاق مع فونسيكا
بحسب "فابريزيو رومانو"، أتم توتنهام الاتفاق مع مديره الفني الجديد باولو فونسيكا.
الصحفي الإيطالي أكد أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة وسيتم إمضاء العقود قريباً.
لاتسيو يتحرك نحو نجم موناكو
أوضحت "سكاي" أن لاتسيو قد يضم نجم موناكو ستيفان يوفيتيتش لدعم خط هجومه هذا الصيف.
المونتينجري عقده ينتهي هذا الصيف، مما قد يسمح للاتسيو بإعادته لإيطاليا مجاناً عقب تجاربه مع إنتر وفيورنتينا.
يوفنتوس يبقي على موراتا
أوضح موقع "todo fichejes" أن يوفنتوس قرر تمديد إعارة ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.
اللاعب تحدث قبل أيام وأوضح أن مستقبله ليس محسوم بعد، ولكن التقرير أكد أن يوفنتوس سيفعل بند تمديد الإعارة.
ليستر يعود لكوتينيو
"موندو" قالت إن مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز قد يتحرك لضم فيليبي كوتينيو من برشلونة.
النجم البرازيلي سبق وعمل مع المدرب في ليفربول، وبحسب التقرير، يقدر سعره في حدود 20 مليون يورو حالياً.
سيتي يضحي بستة لاعبين
أتلتيكو يقترب من دي بول
بحسب "سبورت" وفابريزيو رومانو"، المفاوضات جارية بين أتلتيكو مدريد ونجم أودينيزي رودريجو دي بول، اللاعب الذي أشاد به مواطنه ليونيل ميسي مؤخراً.
الصحيفة الكتالونية أضافت أيضاً أن أتلتيكو وضع بديلاً هاكان تشالهان أوغلو، لاعب ميلان المنتهي عقده هذا الشهر، حال فشل في ضم دي بول.