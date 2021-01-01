أخبار الانتقالات | أمل بيانيتش الأخير وإشبيلية يعاند تشيلسي

ذكرت تقارير عدة في إسبانيا وفرنسا أن باريس سان جيرمان قد رفض عرض ريال مدريد الأخير لضم كيليان مبابي.

وبحسب آخر التقارير، لن يرحل مبابي في الساعات الأخيرة من الميركاتو على الأرجح، وسيستمر مع بي إس جي.

وأوضحت "ماركا" أن عرض ريال الأخير الذي بلغ 170 مليون يورو + 10 ملايين كحوافز تم رفضه من قبل بي إس جي.