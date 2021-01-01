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أخبار الانتقالات | أسينسيو يرحل عن ريال مدريد وفريق فان دي بيك الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 2 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Marco Asensio Real Madrid 2020-21
Getty

صراع كبير على موهبة بولندا

2021-10-02T07:35:35Z

قالت "لاجازيتا" إن صراع محتدم يدور حالياً بين كبار القارة العجوز لضم الموهبة البولندية كاسبر كوزلوفسكي، لاعب بوجون.

كوزلوفسكي، 17 عاماً، بحسب التقرير، يتابعه يوفنتوس، ميلان، ليفركوزن، لايبزيج، وبوروسيا دورتموند بالوقت الراهن.

فيرنر على أعتاب الرحيل

2021-10-02T07:33:07Z

ذكرت "تيليجراف" أن تيمو فيرنر قد يغادر تشيلسي خلال الموسم الجاري ولن ينتظر أكثر لحسم مستقبله.

وأوضح التقرير أن الدولي الألماني قد يرحل في يناير المقبل إذا استمر في المشاركة بصفة متقطعة.

فولفسبورج يتحرك لضم أديمي

2021-10-02T07:28:11Z

أوضحت "بيلد" أن فولفسبورج قد تواصل مع سالزبورج بخصوص معرفة طلباته لبيع نجمه كريم أديمي.

ولفت الألماني الشاب الأنظار هذا الموسم، خصوصاً في دوري الأبطال، مما ربطه بليفربول وبايرن ميونخ.

أسينسيو في مخططات إشبيلية

2021-10-02T07:26:57Z

قالت "إل جول ديجيتال" إن إشبيلية مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.

ولم يبدأ الإسباني الموسم الحالي أساسياً في تشكيل كارلو أنشيلوتي ولكن تغير الوضع مؤخراً، مما جعل أحداث الأسابيع الأولى تفتح مجال الحديث عن رحيله.

ميلان يستهدف فان دي بيك

2021-10-02T07:25:58Z

أفادت "فيكاخيس" أن ميلان يستهدف ضم الهولندي دوني فان دي بيك في سوق انتقالات يناير.

الهولندي يعاني من التهميش في مانشستر يونايتد وقد يرحل بحثاً عن المشاركة بصفة أساسية.