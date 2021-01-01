أخبار الانتقالات | أسينسيو يرحل عن ريال مدريد وفريق فان دي بيك الجديد

قالت "لاجازيتا" إن صراع محتدم يدور حالياً بين كبار القارة العجوز لضم الموهبة البولندية كاسبر كوزلوفسكي، لاعب بوجون.

كوزلوفسكي، 17 عاماً، بحسب التقرير، يتابعه يوفنتوس، ميلان، ليفركوزن، لايبزيج، وبوروسيا دورتموند بالوقت الراهن.