أخبار الانتقالات | أسينسيو يرحل عن ريال مدريد وفريق فان دي بيك الجديد

صراع كبير على موهبة بولندا
قالت "لاجازيتا" إن صراع محتدم يدور حالياً بين كبار القارة العجوز لضم الموهبة البولندية كاسبر كوزلوفسكي، لاعب بوجون.
كوزلوفسكي، 17 عاماً، بحسب التقرير، يتابعه يوفنتوس، ميلان، ليفركوزن، لايبزيج، وبوروسيا دورتموند بالوقت الراهن.
فيرنر على أعتاب الرحيل
ذكرت "تيليجراف" أن تيمو فيرنر قد يغادر تشيلسي خلال الموسم الجاري ولن ينتظر أكثر لحسم مستقبله.
وأوضح التقرير أن الدولي الألماني قد يرحل في يناير المقبل إذا استمر في المشاركة بصفة متقطعة.
فولفسبورج يتحرك لضم أديمي
أوضحت "بيلد" أن فولفسبورج قد تواصل مع سالزبورج بخصوص معرفة طلباته لبيع نجمه كريم أديمي.
ولفت الألماني الشاب الأنظار هذا الموسم، خصوصاً في دوري الأبطال، مما ربطه بليفربول وبايرن ميونخ.
أسينسيو في مخططات إشبيلية
قالت "إل جول ديجيتال" إن إشبيلية مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.
ولم يبدأ الإسباني الموسم الحالي أساسياً في تشكيل كارلو أنشيلوتي ولكن تغير الوضع مؤخراً، مما جعل أحداث الأسابيع الأولى تفتح مجال الحديث عن رحيله.
ميلان يستهدف فان دي بيك
أفادت "فيكاخيس" أن ميلان يستهدف ضم الهولندي دوني فان دي بيك في سوق انتقالات يناير.
الهولندي يعاني من التهميش في مانشستر يونايتد وقد يرحل بحثاً عن المشاركة بصفة أساسية.