أخبار الانتقالات | أسباب رفض لويز ريال مدريد ولينجارد مستمر في مانشستر

تعطل مفاوضات روديجر مع تشيلسي
أوضحت "تايمز" أن مفاوضات تشيلسي مع لاعبه أنطونيو روديجر من أجل تمديد عقده قد تعطلت في الأيام الأخيرة.
وينتهي عقد الألماني بحلول نهاية الموسم، ويحظى باهتمام من قبل ريال مدريد وباريس سان جيرمان بحسب مصادر "جول".
يوفنتوس يفكر في لاكازيت
قال "كالتشيو ميركاتو" إن بداية يوفنتوس الضعيفة هجومياً بالدوري قد تدفع الفريق للتحرك وضم أليكساندر لاكازيت في يناير.
وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية الموسم، وبحسب التقرير، قد ينتظر يوفي ليونيو ويضمه مجاناً، أو يتحرك في يناير حسب تطورات النتائج.
الكشف عن أسباب رفض لويز عرض ريال مدريد
ذكرت "جلوبو" أن السبب وراء رفض دافيد لويز الانتقال لصفوف ريال مدريد هو سعيه لإثبات نفسه في البرازيل.
وأوضح التقرير أن لويز يريد محو ذكرى مباراة 7-1 الشهيرة في مونديال 2014 على يد ألمانيا، والتي كان فيها ضمن فريق البرازيل الخاسر، ولذا رفض طلب كارلو أنشيلوتي الالتحاق بريال مدريد، وقرر الانضمام لفلامنجو.
مورينيو يعلن تمديد بيليجريني
أعلن جوزيه مورينيو، مدرب روما، على هامش مباراة الفريق مع سسكا صوفيا أن قائده لورينزو بيليجريني سيمدد عقده مع الفريق.
بيليجريني ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وسجل هدفين في الانتصار 5-1 بدوري المؤتمر الأوروبي الخميس على نظيره البلغاري.
سالزبورج يكذب تصريحات أديمي
أوضح سالزبورج أن التصريحات بخصوص عودة لاعبه كريم أديمي لصفوف بايرن التي نقلتها "ماركا" لا صحة لها.
ونقلت "بيلد" التصريحات أولاً، ثم تداولتها "ماركا" ولكن الآن النادي النمساوي يؤكد عدم صحة ما نقل عن لاعبه الشاب. اقرأ المزيد هنا
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إيفرتون يبحث عن قلب دفاع
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن رافائيل بينيتيز، مدرب إيفرتون، يبحث عن قلب دفاع لدعم صفوفه.
وأضاف التقرير أن المدير الفني تحدث مع الإدارة وطالب بضم مدافع في يناير المقبل على وجه الضرورة.
سولشاير يؤكد أهمية لينجارد
أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على أهمية جيسي لينجارد لفريقه، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي للقاء وست هام المقبل.
وأضاف النرويجي أن هناك محادثات لتمديد عقد اللاعب تدور معه ومع والده، وأن لينجارد مهم لخططه في مانشستر رغم وصول عدة نجوم مثل سانشو ورونالدو.