أخبار الانتقالات | أزمة ديبالا وفرصة برشلونة لضم مارسيال

كشفت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حلمها برؤية ابنها يعود إلى سبورتينج لشبونة.

وقالت والدة رونالدو في بودكاست "ADN de Leao":"رونالدو يجب أن يعود إلى سبورتينج لشبونة، أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى".

وأضافت:"هو يحب مشاهدة مباريات الفريق وقلت له بالفعل:يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت".

وتابعت:"قال لي سنرى ما سيحدث، ولكن إن لم يكن هو، فهناك "كريستيانيو" ابنه الصغير، هو يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه".