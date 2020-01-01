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أخبار الانتقالات: نجم برشلونة قريب من انجلترا وصراع إيطالي على لاعب أرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Nelson Semedo Wolves GFX

ليفربول يتمسك بلاعبه ويرفض رحيله

2020-09-21T09:07:24Z

 

لا يخطط ليفربول لبيع تشامبيرلين خلال فترة الانتقال الحالية - وفقًا لـ The Mirror.

ارتبطت الذئاب ارتباطًا وثيقًا بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عامًا بعد وصول تياجو ألكانتارا إلى ملعب أنفيلد من بايرن ميونخ.

لقد تم اقتراح أن يتم انتقال تشامبرلين من الفريق، لكن ليفربول لا يزال يرى الدولي الإنجليزي كعضو مهم في الفريق.

Alex Oxlade-Chamberlain
Getty Images

مان سيتي لا يزال يسعى لصفقة كوليبالي

2020-09-21T09:03:41Z

مانشستر سيتي مازال يحاول إتمام صفقة كوليبالي من نابولي

السيتي مستمر في محاولاته لتدعيم دفاعه بلاعب نابولي كوليبالي

نجم ميلان على رادار ليون

2020-09-21T08:58:14Z

ليون يقود السباق للاعب خط وسط ميلان لوكاس باكيتا، وفقا لكالتشيو ميركاتو.

تم ربط فالنسيا أيضًا باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، لكنه غير قادر على دفع سعره البالغ 23 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني / 27 مليون دولار) بسبب مشاكل مالية.

يبدو أن ليون مستعد لدفع الأموال من خلال مبيعات ممفيس ديباي وجيف رين-أديلايد، ويمكن أن يقدم عرضًا رسميًا لشراء باكيتا قبل إغلاق فترة الانتقالات.

نابولي ولاتسيو في صراع على نجم أرسنال

2020-09-21T08:56:40Z

لاتسيو الأقرب في السباق الإيطالي لضم لاعب الأرسنال

نابولي ولاتسيو مهتمان بالتعاقد مع قلب دفاع أرسنال شكودران مصطفي - كما ذكرت صحيفة ذا صن.

الجانرز مستعدون لرحيل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مقابل حوالي 13 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار) ، لكنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية بعد.

يبدو لاتسيو في وضع جيد للفوز على نابولي بتوقيع اللاعب، حيث أنهم مستعدون لمنح المدافع صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 2.3 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

ONLY GERMANY Shkodran Mustafi Arsenal
imago images / Sportimage

جاتوزو يلمح إلى رحيل كوليبالي من نابولي

2020-09-21T08:56:16Z

أقر جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، أن كاليدو كوليبالي من المرجح أن يغادر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه سيسعد بالإبقاء على المدافع النجم.

ارتبط كوليبالي بقوة بعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى.

لعب كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا في الوقت الذي افتتح فيه نابولي موسم 2020-21 بالدوري الإيطالي بفوزه 2-0 على بارما يوم الأحد وأشاد جاتوزو بقلب الدفاع، والذي ورد أنه جذب اهتمام مانشستر يونايتد أيضًا.

رسالة من ميسي إلى فيدال

2020-09-21T08:54:58Z

أرسل ليونيل ميسي رسالة وداع إلى زميله السابق في برشلونة، أرتورو فيدال يوم الأحد بينما يستعد لاعب خط الوسط للانضمام إلى إنتر.

من المقرر أن يتم تأكيد فيدال كلاعب نيرازوري يوم الاثنين بعد أن نشر النادي تحديثات بشأن وصوله إلى إيطاليا في نهاية هذا الأسبوع.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي لعب سابقًا في الدوري الإيطالي ليوفنتوس ، من المقرر أن ينتقل بمليون يورو بعد عامين في برشلونة.

Arturo Vidal, Lionel Messi, Valldolid vs Barcelona
Getty

نجم فيلادلفيا آرونسون يقترب من الانتقال إلى سالزبورج

2020-09-21T08:54:25Z

عرض تركي لشراء مهاجم الزمالك الدولي

2020-09-21T08:50:58Z

تقدم فنربخشة بعرض لشراء مهاجم الزمالك مصطفى محمد، وفق ما أوردته قناة النهار.

قدم النادي التركي عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى رسوم بيع بنسبة 5% للاعب المصري الدولي.

لكن الفارس الأبيض رفض العرض لأنه لم يرغب في خسارة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قبل بدء مشواره في (CAF) دوري أبطال أفريقيا، واللاعب أيضًا أبدى رغبته في استكمال مشواره مع القلعة البيضاء.

مصطفى محمد

مدافع برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

2020-09-21T08:48:31Z

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

يجري الذئاب محادثات مع برشلونة بشأن صفقة للمدافع نيلسون سيميدو، بحسب بي بي سي سبورت.

جعل نادي الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفه الأول ليحل محل مات دوهرتي، الذي انضم إلى توتنهام في نهاية الشهر الماضي.

تبلغ قيمة صفقة اللاعب البرتغالي الدولي حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون جنيه إسترليني).

Nelson Semedo Barcelona 2020-21
Getty Images

نجم ليفربول يقترب من كريستال بالاس

2020-09-21T08:32:29Z

كريستال بالاس هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم ليفربول ريان بروستر مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار)، وفقًا لما ذكرته صحيفة Mail.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي ارتبط أيضًا بشيفيلد يونايتد وويست بروميتش، حريص على مغادرة آنفيلد من أجل تأمين فرصة اللعب كأساسي.

ليفربول مستعد أيضًا لبيع ديفوك أوريجي وماركو جرويتش وهاري ويلسون قبل انتهاء فترة الانتقالات الشهر المقبل.

Rhian Brewster Community Shield Arsenal vs Liverpool