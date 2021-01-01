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أخبار الانتقالات | آرسنال يطارد نجم مانشستر يونايتد، وستيرلينج لن يرحل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الإثنين 9 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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RAHEEM STERLING ENGLAND
Getty Images

مانشستر سيتي يدرس تجديد عقد رحيم ستيرلينج

2021-08-09T19:49:23Z

يرغب نادي مانشستر سيتي  في الحفاظ على خدمات رحيم  ستيرلينج ويحاول تجديد عقده في الفترة المقبلة

آرسنال يدرس التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

2021-08-09T19:33:16Z

الجانرز يرغب في دعم الفريق

كشفت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ آرسنال يدرس إتمام التعاقد مع جيسي لينجارد من صفوف مانشستر يونايتد

وتألق لينجارد في فترة الإعارة التي قضاها مع وست هام مما جعله هدفًا للمدفعجية

Jesse Lingard Man Utd 2021-22
Getty Images

مانشستر يونايتد لن يتخلى عن دالوت

2021-08-09T19:29:25Z

قرر نادي مانشستر يونايتد استمرار ديوجو دالوت مع الفريق خلال سوق الانتقالات الجارية

وبحسب مانشستر إيفيننج فإنّ النادي لن يقبل عرض ميلان للتخلي عن اللاعب

ندومبيلي يدرس الرحيل عن توتنهام

2021-08-09T19:25:28Z

أكدت صحيفة "ذا أثليتك" أنّ ندومبيلي يشعر بالرغبة في الرحيل عن توتنهام بعد تجاهل المدرب نونو سانتو في الفترة التحضيرية

إنتر ميامي يحاول مع رونالدو

2021-08-09T07:07:41Z

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كركيتش يجاور إنييستا من جديد

2021-08-09T07:06:28Z

أعلن فيسل كوبي الياباني ضم بويان كركيتش، لاعب برشلونة السابق، لتعزيز خط هجومه.

ويلعب كركيتش من جديد مع أندريس إنييستا الذي زامله أثناء فترته مع البلوجرانا.

دعوى قضائية لوقف رحيل ميسي لباريس

2021-08-09T07:05:32Z

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تضارب حول خليفة لوكاكو في إنتر

2021-08-09T07:01:44Z

ذكرت "سكاي" أن إنتر على أعتاب حسم التعاقد مع إدين دجيكو من صفوف روما بعد إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب على عقد لموسمين مقابل راتب 5.5 مليون يورو سنوياً.

وأضاف التقرير أن إنتر سيحاول مجدداً لضم دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، والذي يحظى باهتمام من آرسنال ويقدر سعره في حدود 70 مليون يورو.

وقالت مصادر أخرى إن خواكين كوريا قريب من إنتر هو الآخر بعد الاتفاق مع ناديه لاتسيو على صفقة في حدود 30 مليون يورو بحسب "ميدياست".

التعاون يتفوق على الشباب ويضم هداف السعوديين

2021-08-09T07:01:20Z

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ويلوك في الطريق مجدداً لنيوكاسل

2021-08-09T06:59:24Z

ذكرت "بي بي سي" أن نيوكاسل قريب من ضم جوي ويلوك بصفة نهائية من آرسنال بعد تألقه معاراً الموسم الماضي.

وقال التقرير إن الصفقة ستكون في حدود 27 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين.

ساوثامبتون يحاول مع تشامبرلين

2021-08-09T06:58:08Z

أوضحت "صن" أن ساوثامبتون سيحاول التعاقد مع لاعب ليفربول أليكساندر أوكسليد تشامبرلين في الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، سيكون العرض في صورة إعارة مع أحقية الشراء للاعب الدولي الإنجليزي السابق.

دومفريس قريب من إنتر

2021-08-09T06:56:43Z

ذكرت "موندو" أن إنتر أصبح قريباً من حسم صفقة دينزل دومفريس من بي إس في إيندهوفن.

وسينضم الهولندي مقابل قرابة 15 مليون يورو ليكون معوض أشرف حكيمي بحسب التقرير.

جلسة لحسم مصير كين

2021-08-09T06:54:52Z

ذكرت "ميرور" أن اليوم سيشهد اجتماعاً بين هاري كين وناديه توتنهام لحسم مصيره بصفة نهائية.

وكان مدرب سبيرز نونو سانتو رد على الإعلاميين بخصوص مستقبل قائده وفكرة رحيله لمانشستر سيتي المطروحة بقوة مؤخراً. اقرأ المزيد هنا