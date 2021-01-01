أخبار الانتقالات | آرسنال يطارد نجم مانشستر يونايتد، وستيرلينج لن يرحل

مانشستر سيتي يدرس تجديد عقد رحيم ستيرلينج
آرسنال يدرس التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد
الجانرز يرغب في دعم الفريق
كشفت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ آرسنال يدرس إتمام التعاقد مع جيسي لينجارد من صفوف مانشستر يونايتد
وتألق لينجارد في فترة الإعارة التي قضاها مع وست هام مما جعله هدفًا للمدفعجية
مانشستر يونايتد لن يتخلى عن دالوت
قرر نادي مانشستر يونايتد استمرار ديوجو دالوت مع الفريق خلال سوق الانتقالات الجارية
وبحسب مانشستر إيفيننج فإنّ النادي لن يقبل عرض ميلان للتخلي عن اللاعب
ندومبيلي يدرس الرحيل عن توتنهام
إنتر ميامي يحاول مع رونالدو
كركيتش يجاور إنييستا من جديد
أعلن فيسل كوبي الياباني ضم بويان كركيتش، لاعب برشلونة السابق، لتعزيز خط هجومه.
ويلعب كركيتش من جديد مع أندريس إنييستا الذي زامله أثناء فترته مع البلوجرانا.
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تضارب حول خليفة لوكاكو في إنتر
ذكرت "سكاي" أن إنتر على أعتاب حسم التعاقد مع إدين دجيكو من صفوف روما بعد إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب على عقد لموسمين مقابل راتب 5.5 مليون يورو سنوياً.
وأضاف التقرير أن إنتر سيحاول مجدداً لضم دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، والذي يحظى باهتمام من آرسنال ويقدر سعره في حدود 70 مليون يورو.
وقالت مصادر أخرى إن خواكين كوريا قريب من إنتر هو الآخر بعد الاتفاق مع ناديه لاتسيو على صفقة في حدود 30 مليون يورو بحسب "ميدياست".
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ويلوك في الطريق مجدداً لنيوكاسل
ذكرت "بي بي سي" أن نيوكاسل قريب من ضم جوي ويلوك بصفة نهائية من آرسنال بعد تألقه معاراً الموسم الماضي.
وقال التقرير إن الصفقة ستكون في حدود 27 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين.
ساوثامبتون يحاول مع تشامبرلين
أوضحت "صن" أن ساوثامبتون سيحاول التعاقد مع لاعب ليفربول أليكساندر أوكسليد تشامبرلين في الأيام المقبلة.
وبحسب التقرير، سيكون العرض في صورة إعارة مع أحقية الشراء للاعب الدولي الإنجليزي السابق.
دومفريس قريب من إنتر
ذكرت "موندو" أن إنتر أصبح قريباً من حسم صفقة دينزل دومفريس من بي إس في إيندهوفن.
وسينضم الهولندي مقابل قرابة 15 مليون يورو ليكون معوض أشرف حكيمي بحسب التقرير.
جلسة لحسم مصير كين
ذكرت "ميرور" أن اليوم سيشهد اجتماعاً بين هاري كين وناديه توتنهام لحسم مصيره بصفة نهائية.
وكان مدرب سبيرز نونو سانتو رد على الإعلاميين بخصوص مستقبل قائده وفكرة رحيله لمانشستر سيتي المطروحة بقوة مؤخراً. اقرأ المزيد هنا