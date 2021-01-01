أخبار الانتقالات | آرسنال يطارد ستيرلينج ووجهة نونو المقبلة

نقلت "eldesmarque" تصريحات عن إيمرسون رويال، ظهير ريال بيتيس، رحب فيها بالعودة لصفوف برشلونة بعد الإشاعات الأخيرة.

اللاعب البرازيلي إن من الجيد للاعب الكرة أن يحظى بالتقدير من فريق مثل برشلونة وأنه سعيد لأنه الفريق الذي حلم به دوماً.