أخبار الانتقالات | آرسنال يطارد النصيري وباريس يرفض عرض برشلونة الهزيل لنيمار

قالت "Le10Sport" إن برشلونة تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو هذا الصيف للتعاقد مع نيمار.

وأضاف التقرير أن بي إس جي رفض العرض مباشرة ولم يدخل في مفاوضات، الكلام الذي يتماشى مع تصريحات جوان لابورتا، رئيس برشلونة، حول محاولة ضم فريقه لنيمار.