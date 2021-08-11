مُباشر| هنا باريس.. سان جيرمان يقدم لاعبه الجديد ميسي لوسائل الإعلام

ليونيل ميسي في مواجهة الصحافة الفرنسية لأول مرة بقميص سان جيرمان.

يقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ظهر اليوم الأربعاء لاعبه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي لوسائل الإعلام في ملعب حديقة الأمراء.

النادي الباريسي أعلن انتقال ميسي أمس له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

واحتشدت جماهير باريس منذ يومين في المطار لانتظار ميسي الذي حظى باستقبال حاشد من قبل جماهير نادي العاصمة الفرنسية.

وتحتشد الجماهير الآن انتظارًا لقدوم ميسي مع نشاط كبير واستوديوهات من النادي الباريسي لنقل الحدث الأبرز في الكرة الأوروبية.

⚽️ Présentation de Léo Messi en direct du Parc des Princes 🔴🔵 https://t.co/PZP1a6YC8n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

قاعة المؤتمرات في ملعب حديقة الأمراء تعج بالصحافيين في انتظار وصول ليونيل ميسي.

ليو يصل قاعة المؤتمرات مع عائلته وأطفاله الذين يرتدون قمصان نادي والدهم الجديد، باريس سان جيرمان.

هنا ستجدون بثًا مباشرًا لوقائع المؤتمر باللغة العربية.

🔴 تابعوا الآن وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالنجم ليونيل ميسي



النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مؤتمره الصحفي الأول مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي. #ميسي_باريسي | #ميسي_في_باريس | #ميسي | #باريس | #باريس_سان_جيرمان https://t.co/76nTpVPtml — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2021

لحظات تاريخية

بدأ القطري ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان المؤتمر قائلًا: "فخور وسعيد جدًا لتقديمي ليونيل ميسي لاعبًا جديدًا لباريس سان جيرمان. لحظة تاريخية، الكل يعرف ليو؛ جعل الكرة سحرًا هو اللاعب الوحيد المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات".

وواصل الخليفي "فرصة ممثيرة لجماهيرنا وللجامهير حول العالم. من الرائع ما نحاول الوصول له، ليو جان كلود والجماهير. لدينا طموح كبير ومشروع كرة قدم وفخورونا جدًا بما وصلنا إليه اليوم.

"ليس سرًا أن هذه المفاوضات كانت مع أفضل لاعب في العالم. ليو أود شكره وزوجته ووالده خورخي على ما فعلناه. الشكر أيضًا لليوناردو. العمل الحقيقي بدأ الآن".

ميسي لا ينسى برشلونة

بدأ ميسي المؤتمر وقال: "الكل يعلم مدى صعوبة تركي برشلونة. لكنني أحب وقتي هنا في باريس. ممتن جدًا لأن المفاوضات المعقدة كانت سلسة. أشعر بحق أن النادي جاهز للقتال من أجل كل الألقاب".

"الوضع لم يكن سهلًا منذ اليوم الأول لكنني أود شكر النادي على ما قاموا به والترحيب بي".

لحظات لا تنسى

"كل شيء حدث لي الأسبوع الماضي كان غريبًا. صعبًا وعاطفي للغاية. لا أنسى ما عشته والخبرة التي عشتها في برشلونة لكنني سعيد بحياتي الجديدة؛ سعيد جدًا".

اللعب جوار نيمار مجددًا ومزاملة راموس

وتطرق ميسي للعب جوار زميله السابق في برشلونة نيمار وخصمه السابق في ريال مدريد راموس "الأمر أشبه بالجنون، أنا سعيد جدًا لذلك. مشاركتهم تفاصيل اليوم ي الفريق مذهلة. أود التدرب والمنافسة الآن لأنني سألعب بجوار أفضل لاعبي العالم. تجربة مثيرة".

"نيمار قام بدور كبير لقدومي إلى باريس".

الانطلاق في الدوري الفرنسي

ورد ميسي عن موعد أولى مشاركاته مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الذي انطلق بالفعل "لا أعرف. كنت في عطلة. تحدثت أمس مع الجهاز الفني. ربما أحتاج لتأهيل قبل الموسم. سأبدأ في التدريب وأمل أن أشارك في أقرب وقت ممكن. لكن لا يمكنني الرد وتحديد الموعد".

حلم الأبطال هدف ميسي الأهم

وعبر ميسي عن هدفه في قيادة باريس لأول بطولة دوري أبطال أوروبا "هدفي وحلمي هو الفوز بدوري الأبطال مجددًا. أعتقد هذا ما على الفريق فعله".

وعن مواجهة برشلونة المحتملة في البطولة "سيكون من الرائع العودة إلى كامب نو، سيكون من الغريب العودة بقميص باريس سان جيرمان لكنها كرة القدم".

امتنان لجماهير باريس

"ممتن جدًا للجماهير التي كانت في الشارع. كنت في برشلونة حينما علمت من وسائل الإعلام بذلك. رأيت أناس تنتظر في باريس وكان من الرائع رؤيتهم في الشوارع. ممتن لهم وأود شكرهم وأرغب في رؤيتهم في الملعب. ستكون سنة رائعة سنستمتع بها".

العائلة أولًا

"الشيء الوحيد الذي قولته لليوناردو أنني أتمنى أن تكون الأمور سهلة على عائلتي في باريس. تجربة جديدة بالنسبة لي أرغب حقًا في خوصها. في النهاية هذه هي كرة القدم وهي واحدة في العالم كله. واثق من اعتيادي على الفريق وزملائي وسعيد جدًا. أود البدء الآن. التجربة جديدة لنا كلنا. بالنسبة لعائلتي هي مدينة جميلة لذا أنا سعيد".

رسالة الخليفي إلى مبابي

عاد الخليفي ليتحدث؛ هذه المرة وجه رسالة إلى كيليان مبابي نجم الفريق الذي تربط التقارير اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد "الكل يعرف مستقبل مبابي. هنا في باريس واللاعبون يعرفون أنه لاعب تنافسي يحب الفوز والتتويج بالبطولات. قالها علانية بأنه يريد اللعب لفريق تنافسي وأعتقد أن لدينا الفريق الأكثر تنافسية في العالم فلا يوجد عذر له ليبقى".

هل خالف باريس قوانين اللعب المالي النظيف؟

وعلق الخليفي على اتهام ناديه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف "نتبع دومًا قوانين اللعب المالي النظيف منذ اليوم الأول لإقراره، وسنبقى دومًا نتبعه. قبل الإقدام على أي خطوة نراجع موقفنا المالي والقانوني. كان لدينا المقدرة على التعاقد مع ميسي؛ ما سيجلبه لنا ليو عظيم بإمكانكم رؤيته، هو أصل من أصول النادي الكبيرة. أتمنى ألا تسألوا عن راتب ليو".

لم تهتف الجماهير وحدها لليو بل في ختام المؤتمر الصحافي هتف أحد الصحافيين وقال "ميسي، ميسي، ميسي".

Even journalists are chanting Lionel Messi's name at his PSG unveiling press conference 🤣 pic.twitter.com/RxGfsBqQt1 — Football Daily (@footballdaily) August 11, 2021

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