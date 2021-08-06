جوان لابورتا رئيس برشلونة يكشف تفاصيل خروج ميسي من النادي.

بدأ جوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمره صباح اليوم، الجمعة، للكشف عما حدث ليرحل ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي.

وكان برشلونة قد أعلن أمس رسميًا رحيل ميسي بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي ومنعته من قيده.

كيف بدأ لابورتا مؤتمره؟

وبدأ لابورتا مؤتمره قائلًا: "صباح الخير جميعًا. أنا هنا لأشرح الوضع مع ليونيل ميسي. أولًا أود القول إنني تلقيت إرثًا كارثيًا. الرواتب هائلة تمثل 110% من دخل النادي. لا يوجد سقف للرواتب. قواعد الليجا تتماشى مع قانون اللعب المالي النظيف ولم يكن لدينا مفر".

وتابع جوان "حينما وصلت إلى النادي كانت الأرقام تبدو أفضل لكنها كانت أكثر سوءًا مما توقعت. الخسائر كانت أكثر من الدين المتوقع ما يعني أن العقود الرياضية الحالية رواتبها أكبر. لا يوجد هامش للرواتب"

برشلونة فوق الجميع

"قواعد اللعب المالي النظيف التي تعرفونها في الليجا معيارا لسيولة ليس متبعًا. لهذا لم نتمكن من إتمام العقد الأول مع ميسي، وهو ما سأشرحه بالتفصيل. كي نتماشى مع اللعب المالي النظيف سنضطر لرهن النادي لنصف قرن مع حقوق النادي المرئية. ولن أفعل ذلك من أجل أي أحد. تاريخنا 122 سنة فوق أي لاعبين حتى أفضل لاعب في العالم. ممتنون إلى الأبد لكن برشلونة فوق الجميع".

"أود الختام بالقول إن ميسي أراد البقاء ونحن كذلك. نود شكر كل من ساهم في المفاوضات من قِبل النادي أو ليو".

رحيل ميسي الأفضل لبرشلونة

وواصل رئيس برشلونة "أمور عديدة كانت معقدة. قوانين اللعب المالي النظيف في هذا التوقيت مع العروض الأخرى للاعب. اترك مشاعرك وقيم الأمور. نرى أنها كانت يجب أن تكون أكثر مرونة لكن ذلك ليس عذرًا. ليو يستحق كل شيء. أظهر ولائه لبرشلونة ورغبته في البقاء. أنا شخصيًا حزين لكن يجب فعل الأفضل للنادي".

برشلونة ما قبل وما بعد ليو

"ليو ترك إرثًا ممتازًا. صنع التاريخ وهو الكثر نجاحًا في تاريخ النادي. ترك بصمته. الآن نبدًا مرحلة جديدة وسيكون دائمًا ما قبل وما بعد ليو مثل كوبالا ويوهان. ميسي ترك الكثير من البهجة والصور في تاريخ النادي. لنادي ممتن له إلى الأبد".