جدول مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 وترتيب مجموعته، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات رونالدو طوال الموسم؟

تتجه الأنظار هذا الموسم، لمانشستر يونايتد بشكل كبير، خاصة في ظل التدعيمات التي قام بها الفريق، من أجل العودة إلى البطولات من جديد، ولعل أبرز تلك التدعيمات هي عودة كريستيانو رونالدو من جديد.

كان الموسم الماضي استثنائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات في أنحاء العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وأقيمت البطولة دون حضور جماهيري لكن مع انطلاق الموسم الحالي عادت الجماهير مرة أخرى.

وسيعمل الشياطين الحمر، بقيادة رونالدو على استعادة المجد الأوروبي، وتحقيق البطولة الغائبة عن الفريق منذ 2008، مع ارتفاع سقف التوقعات بتقديم مستويات جيدة هذا الموسم.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2022

وقع مانشستر يونايتد في المجموعة السادسة مع فياريال وأتالانتا ويونج بويز

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب يونج بويز - مانشستر يونايتد الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - ملعب سويس وانكدورف مانشستر يونايتد - فياريال الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أولد ترافورد مانشستر يونايتد - أتالانتا الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أولد ترافورد أتالانتا - مانشستر يونايتد الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب بيرجامو فياريال - مانشستر يونايتد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - لا سيراميكا مانشستر يونايتد - يونج بويز الأربعاء 8 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أولد ترافورد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD PREMIUM 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات التشامبيونزليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022