جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودة النشاط من التوقف الذي بدأ في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا والقنوات الناقلة

لعب ليفربول موسماً رائعاً للغاية في 2018-2019 انتهى بتتويج زعيم الميرسيسايد بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي، لتنتهي سنوات العجاف بالنسبة للفريق والمدرب الألماني يورجن كلوب.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز كان الريدز على وشك تحقيق اللقب الغائب منذ سنواتٍ طويلة، ولكنه أضاع الصدارة بعد أن فرط في بعض النقاط السهلة، ومع ذلك حافظ على حظوظه بقوة حتى آخر مباريات الموسم واستطاع تحقيق رقم قياسي من النقاط بالنسبة لوصيف ألا وهو 96 نقطة.

على صعيد الكؤوس خرج ليفربول من الدور الثالث من مسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد أمام كلا من تشيلسي وولفرهامبتون بنفس النتيجة بهدفين لهدف، بعد أن شارك في كلا المباراتين رغم صعوبتهما بالعديد من البدلاء وبالأخص مباراة الذئاب التي شهدت تواجد الهولندي صاحب الـ16 كي هوفر بعد إصابة لوفرين.

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سارت الأمور هذا الموسم في مسارها الصحيح مع زملاء محمد صلاح وهو قريب جدًا من الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ حوالي 20 عامًا، لكن الريدز خرجوا من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد كذلك كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وذلك قبل توقف النشاط في جميع أنحاء أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ وما هو أكثر من ذلك.

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ستكون أول مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا يوم الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441 هجريًا، وستكون العودة قوية بديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.

أما آخر مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فستكون ضد نيوكاسل في 26 يوليو 2020.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2020:

المباراة الموعد الملعب إيفرتون - ليفربول الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية جوديسون بارك ليفربول - كريستال بالاس الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية آنفيلد مانشستر سيتي - ليفربول الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية الاتحاد ليفربول - أستون فيلا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية آنفيلد برايتون - ليفربول الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية فالمر ليفربول - بيرنلي السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد آرسنال - ليفربول الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الإمارات ليفربول - تشيلسي السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد نيوكاسل يونايتد - ليفربول الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سانت جيمس بارك

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وهو قريب جدًا من اللقب حيث أن مانشستر سيتي في المركز الثاني بفارق 22 نقطة.