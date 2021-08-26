جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-22 وما هي القنوات الناقلة للمشاركة الأوروبية للملكي؟

دخل ريال مدريد موسمه الجديد واضعًا كافة جهوده من أجل العودة مرة أخرى إلى تسيد قارة أوروبا، بعد 3 مشاركات ليست على القدر المقبول لأكثر أندية القارة العجوز تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا .

النادي الملكي وبعد أن هيمن على ذات الأذنين لمدة ثلاثة أعوام متتالية، خرج من دور الـ16 أمام أياكس في مفاجأة كبرى في 2018-2019، ومع عودة زين الدين زيدان لقيادة الميرينجي بعدها ازدادت الآمال، بيد أن الفرنسي خرج للمرة الأولى من المباريات الإقصائية في نسخة 2019-20 من دور الـ16 أيضًا على يد مانشستر سيتي، ثم في الموسم الماضي ودّع من نصف النهائي أمام تشيلسي.

هذا الموسم ينصب تركيز إدارة فلورنتينو بيريز وقائدهم الذي جلب العاشرة في 2014، كارلو أنشيلوتي، على هدف العودة بكل قوة إلى المشاركات الأوروبية

منافسة شرسة وجدها ريال مدريد في البطولة هذا الموسم مع كبار أوروبا، الذين يبدو وأنهم أعدوا العدة بكل قوتهم لتحقيق أغلى وأكثر ألقاب الأندية أهمية في العالم، في وقتٍ رحل فيه العديد من اللاعبين عن لوس بلانكوس أبرزهم سيرخيو راموس ورافائيل فاران.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22

وقع ريال مدريد في المجموعة الرابعة مع إنتر وشاختار وكذلك

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.

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ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22