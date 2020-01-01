جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020-21 وما هو ترتيب البلوجرانا في دور المجموعات؟

مشاركة كارثية للغاية كانت لبرشلونة في نسخة 2019-2020 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما غادر النادي الكتالوني من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ بهزيمة كارثية بثمانية أهداف لهدفين، ما ترتب عليه ثورة ضخمة في البلوجرانا بقيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

يظل دوري الأبطال هو الحلم الأكبر للبرسا، فمنذ آخر لقب حُقق في 2015 مع لويس إنريكي بالعاصمة الألمانية برلين، وفشل برشلونة في التتويج بذات الأذنين مجددًا، بل وعانى من نكبات كبرى لا تُنسى لُقبت بالـ"ريمونتادا" أمام روما ثم ليفربول، إلى أن جاءت الطامة الكبرى بثمانية البافاري.

ليونيل ميسي ورغم الأزمات الكبرى التي عاشها داخل برشلونة في الأشهر الماضية إلا أنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لتحقيق اللقب السادس لفريقه في دوري الأبطال، البرغوث أعلنها منذ موسمين أنه حان وقت العودة للهيمنة الأوروبية، والأكيد أنه سيبذل الغالي والنفيس لإنهاء مسيرته في كامب نو بلقب من هذا الحجم.

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من جهة أخرى يحتوي برشلونة على كوكبة من أفضل لاعبي العالم، مع كومان المدرب الذي ظهر بصورة مميزة في مطلع الموسم الجديد ومنح جماهير البلوجرانا الأمل في العودة إلى مصاف الكبار بعد الموسم الماضي الصفري الهزيل للغاية.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وترتيبه في دور المجموعات.

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جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2020-21

يبدأ برشلونة دور المجموعات بمواجهة فيرنتسفاروشي المجري في كامب نو، ثم يخرج لمواجهة يوفنتوس في الجولة الثانية بقمة ستجمع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مرة أخرى وللمرة الأولى بعدما ترك الدون صفوف ريال مدريد.

دور المجموعات المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - فيرنتسفاروشي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD كامب نو يوفنتوس - برشلونة الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD أليانز ستاديوم برشلونة - دينامو كييف الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

18 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD كامب نو دينامو كييف - برشلونة الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD الملعب الأولمبي بكييف فيرنتسفاروشي - برشلونة الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD جروباما آرينا برشلونة - يوفنتوس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD كامب نو

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2020-21