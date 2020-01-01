جدول مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستكمل منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية المختلفة حول العالم، ويشهد اليوم السبت 18 يوليو 2020 مجموعة كبيرة من المباريات.

في الدوري الإنجليزي تبدأ مباريات الجولة 37 من البطولة، حيث تشهد الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة مباراة تجمع بين نوريتش سيتي الذي هبط وبيرنلي.

وسيبدأ أيضًا الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة بين آرسنال ومانشستر سيتي الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تبدأ مباريات الجولة 34 من عمر المسابقة بمباراة لنادي هيلاس جيرونا أمام أتالانتا الساعة 5:15 مساءً، وأخرى بين كالياري وساسوولو الساعة 7:30، ومباراة تجمع بين ميلان وبولونيا الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

في دوري البطولة الإنجليزي سنكون على موعد مع مجموعة قوية من المباريات، حيث سيواجه تشارلتون ويجان وستوك سيتي برينتفرود الساعة 1:30 ظهرًا، وسيقابل بلاكبيرن ريدينج وفولهام شيفيلد وينزداي وهال سيتي لوتن تاون وميدلسبره كارديف سيتي وبريستون برمنجهام سيتي وكوينز بارك رينجرز ميلوول وسوانزي سيتي بريستول سيتي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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عادت الكرة السعودية من جديد في الأيام القليلة الماضية وديًا وليس رسميًا حتى الآن، فموعد عودة الدوري السعودي هو 4 أغسطس القادم، لكن أغلب الأندية بدأت استعداداتها لعودة النشاط من جديد.

سنكون اليوم على موعد مع مباراتين وديتين الأولى بين الأهلي والعين، والثانية بين الاتفاق والثقبة، كذلك سنكون على موعد مع وديتين قطريتين، الأولى بين الدحيل والخريطات والثانية بين الوكرة والمرخية.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 18 يوليو "18-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة نوريتش سيتي - بيرنلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - مانشستر سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1

دوري البطولة الإنجليزي - الجولة 45 المباراة الموعد القناة الناقلة تشارلتون أتلتيك - ويجان أتلتيك 13:30 مصر، 14:30 السعودية - ستوك سيتي - برينتفورد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2 بلاكبيرن - ريدينج 16:00 مصر، 17:00 السعودية - فولهام - شيفيلد وينزداي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - هال سيتي - لوتن تاون 16:00 مصر، 17:00 السعودية - ميدلسبره - كارديف سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - بريستون - برمنجهام سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - كوينز بارك رينجرز - ميلوول 16:00 مصر، 17:00 السعودية - سوانزي سيتي - بريستول سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية -

الدوري الإيطالي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - أتالانتا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - ساسوولو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات الأندية السعودية الودية المباراة الموعد الاتفاق - الثقبة 19:00 السعودية، 18:00 مصر الأهلي - العين 19:45 السعودية، 18:45 مصر

مباريات الأندية القطرية الودية المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الخريطيات 19:00 قطر، 20:00 الإمارات beIN Sports HD الوكرة - المرخية 20:00 قطر، 21:00 الإمارات -

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