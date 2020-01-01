جدول مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في عدد من الدوريات المحلية في مختلف أنحاء العالم، ويشهد اليوم السبت 11 يوليو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة.

تبدأ اليوم الجولة 35 من الدوري الإنجليزي ، حيث سيواجه نوريتش سيتي وست هام وسيقابل واتفورد نيوكاسل الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، كما سيواجه ليفربول بيرنلي الساعى الرابعة عصرًا وشيفيلد يونايتد تشيلسي الساعة 6:30 مساءً، وأخيرًا سيقابل برايتون مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي الدوري الإسباني تبدأ فعاليات الجولة 36، حيث يلتقي أوساسونا مع سيلتا فيجو الساعة الخامسة مساءً، وبلد الوليد برشلونة الساعة 7:30 مساءً، فيما سيستضيف أتلتيكو مدريد ريال بيتيس الساعة العاشرة مساءً.

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وأيضاً في الدوري الإيطالي تبدأ مباريات الجولة 32 من البطولة، حيث يشهد اليوم مباراة بين لاتسيو وساسوولو الساعة 5:15 مساءً، فيما سيواجه بريشيا روما الساعة 7:30 مساءً، وسيقابل يوفنتوس أتالانتا الساعة العاشرة إلا ربع.

بدأت الأندية السعودية استعداداتها لعودة الدوري السعودي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وسنكون على موعد اليوم مع مباراة بين الشباب والفيحاء خلف الأبواب المغلقة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 11 يوليو "11-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة نوريتش سيتي - وست هام 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 واتفورد - نيوكاسل 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 شيفيلد يونايتد - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 برايتون - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - سيلتا فيجو 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - برشلونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - ساسوولو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 بريشيا - روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات ودية سعودية المباراة الموعد الثقبة - العدالة 18:10 مصر، 19:10 السعودية الشباب - الفيحاء 18:30 مصر، 19:30 السعودية

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