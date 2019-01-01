تعرف على أهم مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر في الدوري السعودي، الإنجليزي وجميع المسابقات

البداية بليفربول والنهاية ببرشلونة، تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، السعودي، الإسباني، الإيطالي وجميع الدوريات العربية والعالمية

أحمد رضوان | تويتر

تعود اليوم الدوريات والمسابقات المحلية في معظم أنحاء العالم للحياة اليوم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأولى لهذا الموسم، والتي استمرت لفترة قصيرة بلغت ما يقرب من أسبوع.

سيكون اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 ملئ بالمواجهات القوية ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضًا قاريًا، فسنشهد اليوم بداية الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، والذي سيشهد العديد من المباريات لفرقٍ كبرى، لعل أهمها مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت والزمالك ضد جينيريشن فوت.

سيعود الدوري الإنجليزي اليوم بعد طول انتظار من قبل عشاقه وعشاق الكرة في جميع أنحاء المعمورة، وستكون البداية بلقاء بين زملاء محمد صلاح ونيوكاسل، وسنشهد اليوم قمة الجولة الخامسة من البريميرليج والتي ستجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، ولن تقتصر الإثارة عند هذا الحد، فمانشستر سيتي المنافس الأقرب للريدز على الصدارة سيواجه نورويتش الصاعد حديثًا.

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نبقى في أوروبا ولكن ننتقل لإسبانيا التي ستشهد مواجهاتٍ غاية في السخونة، الأولى ستجمع بين ريال مدريد المترنح وليفانتي في بداية اليوم، ثم سيواجه أتلتيكو مدريد المتألق هذا الموسم والمحتل لصدارة الدوري الإسباني منافس شرس هو ريال سوسيداد، وفي المساء سنكون على موعد مع إعادة لنهائي الموسم الماضي من كأس ملك إسبانيا بين برشلونة المفتقد لميسي وفالنسيا الذي فقد مدربه بعد بداية الموسم بقليل.

لن يخلو الدوري الإيطالي من الإثارة اليوم، حيث سيشهد 3 لقاءاتٍ متوقع لهم القوة والإثارة، الأول سيجمع يوفنتوس بفيورنتينا المتطور هذا الموسم، والثاني سيكون بين نابولي الجريح من الخسارة على يد البيانكونيري في آخر جولات الكالتشيو وسامبدوريا، أما السهرة فستشهد مواجهة صعبة على الإنتر الذي يسعى لمقارعة الحُمر الوحشية على الإسكوديتو هذا الموسم ضد أودينيزي العنيد أمام الكبار.

نعود لوطننا العربي الحبيب وتحديدًا إلى بلاد الحرمين التي ستشهد مباراة قوية بين الأهلي والوحدة في الدوري السعودي، كذلك مواجهة بين الهلال الطامح في استعادة اللقب هذا الموسم والفيحاء.

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الدوري الألماني هو الآخر له نصيب من الإثارة اليوم، فسيشهد مباراتين من العيار الثقيل اليوم السبت 14 سبتمر 2019، الأولى ستكون بين بوروسيا دورتموند الذي فقد البوندسليجا في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي وباير ليفركوزن، أما بايرن ميونخ فسيواجه لايبزيج المدهش منذ صعوده للدوري.

ينتظرنا ديربي عربي قوي في كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم، سيجمع بين بيراميدز ذو التجربة الفريدة من نوعها التي بدأت الموسم الماضي وامتدت للموسم الحالي وشباب بلوزداد الجزائري، ولن تكون هذه المواجهة العربية الخالصة الوحيدة اليوم، فكأس محمد السادس للأندية الأبطال ستشهد ديربي آخر لكنه خليجي هذه المرة بين النصر والجزيرة.

هناك 4 ألقاب ستحسم من خلال 4 مباريات اليوم السبت، الأول هو كأس السوبر الإماراتي الذي سيجمع بين الشارقة وشباب الأهلي دبي، والثاني هو كأس السوبر العراقي الذي سيضع الشرطة في مواجهة الزوراء، والثالث هو السوبر البحريني بين الرفاع والمنامة، وأخيراً السوبر السوري بين الجيش والوثبة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - نيوكاسل السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - ليستر سيتي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - تشيلسي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 نورويتش سيتي - مانشستر سيتي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ليجانيس السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - أتلتيكو مدريد السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - فالنسيا السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - يوفنتوس السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - سامبدوريا السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - أودينيزي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 لايبزيج - بايرن ميونخ السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري السعودي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيحاء السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

17:40 مصر، 18:40 السعودية KSA SPORTS 1 الأهلي - الوحدة السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

19:35 مصر، 20:35 السعودية KSA SPORTS 2

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب الدور الأول المباراة الموعد القناة الناقلة كانو سبورت - الأهلي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ON SPORT جينيريشت فوت - الزمالك السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON SPORT