جدول مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 2 يوليو 2020 عدداً من مباريات كرة القدم في مجموعة من الدوريات المحلية في مختلف أنحاء العالم.

يستكمل الدوري الإسباني فعاليات الجولة 33 من عمر المسابقة، حيث يلتقي ريال سوسييداد مع إسبانيول، وإيبار أمام أوساسونا الساعة 7:30 مساءً، ولقاء منتظر لجميع عشاق ريال مدريد يجمع بين الريال صاحب المركز الأول برصيد 71 نقطة مع نادي خيتافي صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة ويقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تُستأنف منافسات الجولة 29، حيث يشهد اليوم مباراة تجمع بين أتالانتا ونابولي الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي نادي روما مع أودينيزي الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأيضاً يستكمل الدوري الإنجليزي مباريات الجولة 32 من عمر البطولة، ويشهد اليوم مباراة بين شيفيلد يونايتد وتوتنهام في تمام الساعة السابعة مساءً، ويلتقي مان سيتي صاحب المركز الثاني مع ليفربول بطل الموسم والذي حسم الفوز بالبطولة بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الخميس 2 يوليو "2-7-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إيبار - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 ريال مدريد - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - توتنهام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - ليفربول 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 روما - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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