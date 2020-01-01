جدول مباريات اليوم الخميس 16 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 16 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستكمل منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية المختلفة حول العالم، ويشهد اليوم الخميس 16 يوليو 2020 مجموعة كبيرة من المباريات.

في الدوري الإنجليزي تُستكمل مباريات الجولة 36 من البطولة، حيث تشهد الساعة السابعة مساءً لقاء يجمع إيفرتون مع أستون فيلا، ولقاء آخر لنادي ليستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد، كما يشهد اليوم أيضًا مباراة لنادي ساوثامبتون أمام برايتون، ومباراة تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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و يشهد الدوري الإسباني اليوم فعاليات الجولة 37 من البطولة، وتقام كل المباريات تبدأ بمباراة إيبار أمام بلد الوليد الساعة 6:30 مساءً، ثم تقام باقي مباريات الجولة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يلتقي برشلونة مع أوساسونا، ومايوركا أمام غرناطة، وسيلتا فيجو مع ليفانتي، ويواجه ريال سوسيداد نادي إشبيلية، وريال بتيس يلتقي مع ألافيس، ولقاء يجمع فالنسيا أمام إسبانيول، وخيتافي أمام أتلتيكو مدريد، ويلتقي ريال مدريد مع فياريال، وأتلتيك بيلباو مع ليجانيس.

وفي الدوري الإيطالي تُختتم مباريات الجولة 33 من عمر المسابقة بمباراة لنادي تورينو أمام جنوى الساعة 7:30 مساءً، ومباراة تجمع بين نادي سبال والإنتر الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

في دوري البطولة الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين ليدز يونايتد وبارنسلي.

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عادت الكرة السعودية من جديد في الأيام القليلة الماضية وديًا وليس رسميًا حتى الآن، فموعد عودة الدوري السعودي هو 4 أغسطس القادم، لكن أغلب الأندية بدأت استعداداتها لعودة النشاط من جديد.

سنكون اليوم على موعد مع مجموعة من المباريات الودية السعودية، لعل أبرزها ستجمع بين النصر والشعلة، فيما سيواجه التعاون الجبلين والفيحاء المجزل.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الخميس 16 يوليو "16-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - أستون فيلا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 ساوثامبتون - برايتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 5 كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - بلد الوليد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 6 أتلتيك بيلباو - ليجانيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 9 برشلونة - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 12 سيلتا فيجو - ليفانتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 13 ريال مايوركا - غرناطة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 10 ريال سوسييداد - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 فالنسيا - إسبانيول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8 خيتافي - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

دوري البطولة الإنجليزي - الجولة 44 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - بارنسلي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 10

الدوري الإيطالي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - جنوى 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 سبال - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات الأندية السعودية الودية المباراة الموعد النصر - الشعلة 19:30 السعودية، 18:30 مصر

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