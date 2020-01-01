جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 22 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بدأت عجلة كرة القدم في الدوران من جديد بعد توقف أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا، بدأ في منتصف مارس وانتهى في مايو.

ستنطلق اليوم الجولة 27 من الدوري الألماني الذي عاد يوم 16 مايو من الأسبوع 26، وسنكون على موعد مع ديربي برلين بين هيرتا برلين وأونيون برلين على أرض الأول، وهذه المباراة حاسمة بالنسبة للفريقين، حيث يحتلان المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب، وهدفهما في المباراة هو الفوز والهروب من مناطق الهبوط.

الدوري الألماني الدرجة الثانية سيبدأ أسبوعه السابع والعشرين اليوم أيضًا، وسنكون على موعد مع مباراتين في نفس التوقيت، الأولى ستجمع بين نيورنبيرج صاحب المركز الخامس عشر، وإرزجيبيرجي آوه المتواجد في المركز السادس، كما سيقابل هايدينهايم الرابع فيهين فيسبادين صاحب المركز السادس عشر.

المزيد من الفرق

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الجمعة 22 مايو 2020 والقنوات الناقلة..

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 مايو "22-5-2020":

الدوري الألماني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - أونيون برلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة نيورنبيرج - إرزجيبيرجه آوه 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 هايدنهايم - فيهين فيسبادن 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري البيلاروسي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة سلافيا موزير - جوروديا 17:00 مصر، 18:00 السعودية Match Football 1 شاختار سوليجورسك - بلشاينا بابرويسك 19:00 مصر، 20:00 السعودية Diema Sport HD