جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تهدأ اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 وتيرة المباريات في أوروبا وجميع أنحاء العالم، وذلك بعد أسبوع حاسم وقوي.

سنكون على موعد مع مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وستجمع بين وست هام وواتفرد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاسشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في دوري البطولة الإنجليزية سيواجه هدرسفيلد وست بروميتش الذي يلعب له النجم أحمد حجازي، وذلك في إطار الجولة 45، وموعد المباراة هو السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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تتواصل اليوم مباريات الاستعداد لعودة الدوري السعودي ، وسيواجه الهلال اليوم الطائي عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يوليو "17 -7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - واتفورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري البطولة الإنجليزي - الجولة 45 المباراة الموعد القناة الناقلة هدرسفيلد - وست بروميتش 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 10

مباريات الأندية السعودية الودية المباراة الموعد الهلال - الطائي 19:30 السعودية، 18:30 مصر

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