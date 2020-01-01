جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم بشكل يومي مباريات فرقهم المفضلة في الدوريات العالمية المختلفة، ويشهد اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 عدد من المباريات الشيقة.

في الدوري الإيطالي يشهد اليوم بداية فعاليات الجولة 35 من البطولة حيث يلتقي نادي أتالانتا مع بولونيا الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي نادي ساسوولو مع ميلان الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإنجليزي تستمر منافسات الجولة 37 من عمر المسابقة، حيث يشهد اليوم مباراة لنادي واتفورد أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة مساءً، ومباراة بين فريقي أستون فيلا وآرسنال الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأيضاً في الدوري البرتغالي تُختتم اليوم فعاليات الجولة 33 من المسابقة بمباراة تجمع سبورتينج لشبونة أمام فيتوريا في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومباراة أخرى لنادي أفيس أمام بنفيكا الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يوليو "21-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - مانشستر سيتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 أستون فيلا - آرسنال 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - بولونيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 ساسوولو - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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