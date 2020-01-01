جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 والقنوات الناقلة
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تقترب المباريات في الدوريات الكبرى الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي من العودة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا في مارس الماضي، لكن مباريات اليوم لن يلعب بها حتى الدوري الألماني .
في الأسبوع 27 من الدوري التشيكي سيواجه يابلونك سلوفان ليبيرتش، وسيستضيف ملادا بوليسلاف زلين، وستكون المباراة الأخيرة بين بريبرام وسلافيا براغ.
ستعلعب اليوم مباراة واحدة في الدوري الدنماركي، ستكون في الأسبوع 25 بين بروندبي وسوندريسك، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الثاني بهدفين لهدف.
وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟
جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يونيو "2-6-2020":
|الدوري التشيكي - الجولة 27
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|يابلونك - سلوفان ليبيرتش
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|CT Sport
|ملادا بوليسلاف - زلين
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|-
|بريبرام - سلافيا براغ
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|Arena Sport 1 HD Croatia
|الدوري الدنماركي - الجولة 25
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|بروندبي - سوندريسك
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|TV 3 + Denmark