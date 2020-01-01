جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2020 والقنوات الناقلة
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بعد بداية أسبوع قوية بمباريات مثيرة يومي السبت والأحد، ستهدأ وتيرة المباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2020.
في الدوري الإسباني تُستأنف منافسات الجولة 32 من عمر البطولة، وسنكون على موعد مع مباراة بين خيتافي وريال سوسييداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
الدوري الإنجليزي يشهد اليوم لقاءً واحدًا فقط يجمع بين كريستال بالاس وبيرنلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
في الدوري البرتغالي في الجولة 29 سيواجه ديسبورتيفو أفيس موريرينسي، فيما سيقابل ماريتيمو بنفيكا، أما المباراة الأخيرة فستجمع بين باكوس دي فيريرا وبورتو.
وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟
جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو "29-6-2020":
|الدوري الإسباني - الجولة 32
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|خيتافي - ريال سوسييداد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الدوري الإنجليزي - الجولة 32
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كريستال بالاس - بيرنلي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|الدوري البرتغالي - الجولة 29
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ديسبورتيفو أفيس - موريرينسي
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|Canal Estrellas Europe
|ماريتيمو - بنفيكا
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|Sport TV 1 Potugal
|باكوس دي فيريرا - بورتو
|22:15 مصر، 23:15 السعودية
|Sport TV 1 Potugal