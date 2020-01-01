جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يلتقي عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 بعدد محدود من مباريات كرة القدم، فبعد انتهاء الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي أصبح متابعي كرة القدم في كل مكان في ترقب لمباريات ونتائج الدوري الإيطالي ، وفي انتظار بداية الموسم الجديد من الدوريات العالمية المختلفة واللقاءات المؤجلة في البطولات المتنوعة.

تبدأ اليوم الجولة 37 من الكالتشيو، حيث سيواجه بارما أتالانتا الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه إنتر نابولي في قمة قوية الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري السوري ستلعب مباريات الجولة 26 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت دمشق، وسيواجه الاتحاد الجزيرو وحطين الوثبة والكرامة تشرين والفتوة الجيش وجبلة الساحل، كما سيلتقي الشرطة مع الطليعة وسيواجه النواعير الوحدة.

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تعود استعدادات الأندية السعودية اليوم لعودة الدوري السعودي ، وسيواجه الهلال الشعلة ثم الرياض والنصر الرائد والفيصلي الحزم.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يوليو "28-7-2020":

الدوري الإيطالي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات الأندية الودية المباراة الموعد الهلال - الشعلة 19:00 السعودية، 18:00 مصر الفيصلي - الحزم 19:20 السعودية، 18:20 مصر النصر - الرائد 19:30 السعودية، 18:30 مصر الهلال - الرياض 21:00 السعودية، 20:00 مصر

الدوري السوري - الجولة 26 المباراة الموعد الاتحاد - الجزيرة 17:00 سوريا، 16:00 مصر حطين - الوثبة 17:00 سوريا، 16:00 مصر الكرامة - تشرين 17:00 سوريا، 16:00 مصر الفتوة - الجيش 17:00 سوريا، 16:00 مصر جبلة - الساحل 17:00 سوريا، 16:00 مصر الشرطة - الطليعة 17:00 سوريا، 16:00 مصر النواعير - الوحدة 17:00 سوريا، 16:00 مصر

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