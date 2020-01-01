جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية في أنحاء العالم، ويشهد اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي تُستأنف اليوم مباريات الجولة 35، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة متبقية، ستجمع بين مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بـ58 نقطة، وساوثامبتون صاحب المركز 12 برصيد 44 نقطة، وسيكون على الشياطين الحمر الفوز بهذه المباراة للصعود للمركز الرابع على حساب ليستر سيتي الذي خسر أمس من بورنموث 4-1.

كما تستأنف أيضًا مباريات الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني ، بمواجهة لنادي فياريال ضد ريال سوسييداد وأخرى بين ديبورتيفو ألافيس وخيتافي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيواجه ريال مدريد غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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وفي الدوري الإيطالي تُستكمل مباريات الجولة 32 بمباراة واحدة ستجمع بين إنتر وتورينو الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ستلعب اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري السوري، وسيواجه الاتحاد الجيش، حطين الساحل، الكرامة الوحدة، الفتوة تشرين، جبلة الجزيرة، الشرطة النواعير، الطليعة الوثبة، وجميع هذه المباريات ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سورية.

سيعود الهلال للعب اليوم في مباراة ودية استعدادية ضد التعاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، كذلك سيواجه الفتح الساحل في نفس التوقيت.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو "13-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ساوثامبتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ألافيس - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري السوري - الجولة 24 المباراة الموعد الاتحاد - الجيش 17:00 سورية، 16:00 مصر حطين - الساحل 17:00 سورية، 16:00 مصر الكرامة - الوحدة 17:00 سورية، 16:00 مصر الفتوة - تشرين 17:00 سورية، 16:00 مصر جبلة - الجزيرة 17:00 سورية، 16:00 مصر الشرطة - النواعير 17:00 سورية، 16:00 مصر الطليعة - الوثبة 17:00 سورية، 16:00 مصر

مباريات الأندية الودية الموعد القناة الناقلة الفتح - الساحل 19:30 السعودية، 18:30 مصر الهلال - التعاون 19:30 السعودية، 18:30 مصر

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