مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي، كأس فرنسا وإسبانيا ودوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق ريال سوسيداد نادي ميرانديس في مباراة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا،كان قد استطاع فريق ريال سوسيداد، تحقيق فوزًا ثمينًا على ضيفه ميرانديس، بهدفين مقابل لاشيء، في مباراة الذهاب،ويستضيف ميراندس المباراة المصيرية التي ينتظرها كل جماهير ومحبي الكرة الإسبانية لمعرفة من سيتوج باللقب، وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ثلاث مباريات قوية يشهدها اليوم كأس الأتحاد الإنجليزي في الجولة الخامسة من البطولة يصطدم نادي شيفيلد وينزداي بمانشستر سيتي ونوريتش سيتي وتوتنهام على أرض السبيرز، وليسترسيتي ضد برمنجهام سيتي.

هل سينجح ليون في التصدي لباريس سان جيرمان الذي يشق طريقه بقوة نحو النهائي حيث أطاح بفريق ديجون في ربع النهائي بنتيجة قاسية ستة أهداف مقابل هدف، وتقام مباراة نصف نهائي كأس فرنسا اليوم على أرض ليون بملعب جروباما.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس "4-3-2020":

كأس الأتحاد الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة ليسترسيتي - برمنجهام سيتي 21:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 13 EN توتنهام - نوريتش سيتي 21:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3 شيفيلد وينزداي - مانشسترسيتي 21:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 2

كأس ملك إسبانيا المباراة الموعد القناة الناقلة ميرانديس - ريال سوسييداد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية KSA Sports 2 HD

كأس فرنسا المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - باريس سان جيرمان 22:10 بتوقيت مصر، 23:10 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 6