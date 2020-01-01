جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد الأربعاء 24 يونيو 2020 مجموعة من المباريات في مختلف الدوريات على مستوى العالم.

تستمر منافسات الدوري الإسباني بثلاث مباريات، الأولى بين ألافيس وأوساسونا والثانية بين ريال سوسيداد وسيلتا فيجو في الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، وأخيرًا سيقابل ريال مدريد مايوركا في مباراة يسعى فيها الملكي للعودة للصدارة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وفي الدوري الإنجليزي نشهد اليوم 4 مباريات في تمام الساعة السابعة مساءً، أهمها هي مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد، وسيقابل نيوكاسل أستون فيلا ونورويتش سيتي إيفرتون وبورنموث وولفرهامبتون، كما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس الساعة 21:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأيضاً تستمر المنافسة في الدوري الإيطالي حيث تقام اليوم الفعاليات التالية: مباراة بين إنتر وساسوولو في الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي روما سامبدوريا وأتالانتا لاتسيو الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو "23-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - أستون فيلا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 6 نورويتش سيتي - إيفرتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 وولفرهامبتون - بورنموث 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 7 ليفربول - كريستال بالاس 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري البرتغالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة تونديلا - باكوس دي فيريرا 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal موريرينسي - فاماليكاو 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإيطالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - ساسوولو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports FR HD 1 روما - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Sky Calcio 3 أتالانتا - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية Sky Calcio 2

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