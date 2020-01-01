جدول مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستكمل منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية المختلفة حول العالم، ويشهد اليوم الأحد 19 يوليو 2020 مجموعة كبيرة من المباريات الشيقة.

تستكمل اليوم الجولة 37 من الدوري الإنجليزي ، حيث يستضيف بورنموث ساوثامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويواجه توتنهام ليستر سيتي الساعة الخامسة في مباراة قوية بين الفريقين.

يستكمل أيضًا الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي ، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تستكمل مباريات الجولة 34 من عمر المسابقة، وسيشهد اليوم العديد من المباريات، حيث سيواجه بارما سامبدوريا الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف بريشيا سبال وفيورنتينا تورينو ونابولي أودينيزي وجنوى ليتشي الساعة 7:30 مساءً، أما الختام فسيكون قمة قوية بين روما والإنتر الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

يسدل الستار اليوم عن الموسم الحالي من الدوري الإسباني ، وستلعب أغلب مباريات الجولة 38 والأخيرة في نفس التوقيت، والبداية ستكون بمباراة تحصيل حاصل بين برشلونة وألافيس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم سيواجه فياريال إيبار وبلد الوليد ريال بيتيس الساعة 6:30 مساءً.

بقية المباريات ستلعب الساعة التاسعة مساءً، حيث سيواجه غرناطة أتلتيك بيلباو وليفانتي خيتافي وليجانيس ريال مدريد وإشبيلية فالنسيا وأوساسونا مايوركا وإسبانيول سيلتا فيجو، وأخيرًا ستجمع مباراة بين أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.

في دوري البطولة الإنجليزي ستلعب مباراتين فقط، الأول بين ديربي كاونتي وليدز يونايتد الساعة الثالثة عصرًا، والثانية بين بارنسلي ونوتنجهام فورست الساعة الرابعة.

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تتواصل المباريات الودية للأندية السعودية اليوم استعدادًا لعودة الدوري السعودي في 4 أغسطس القادم، وسيواجه اليوم الاتحاد القادسية.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 19 يوليو "19-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - ساوثامبتون 15:00 مصر، 16:السعودية beIN Sports HD 2 توتنهام - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - تشيلسي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

دوري البطولة الإنجليزي - الجولة 45 المباراة الموعد ديربي كاونتي - ليدز يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية بارنسلي - نوتنجهام فورست 16:00 مصر، 17:00 السعودية

الدوري الإسباني - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - برشلونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - إيبار 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 13 بلد الوليد - ريال بيتيس 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 6 غرناطة - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية - ليفانتي - خيتافي 21:00 مصر، 22:00 السعودية - ليجانيس - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8 أوساسونا - ريال مايوركا 21:00 مصر، 22:00 السعودية - إسبانيول - سيلتا فيجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الإيطالي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - سامبدوريا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 بريشيا - سبال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 12 فيورنتينا - تورينو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 9 نابولي - أودينيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 10 روما - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات الأندية السعودية الودية المباراة الموعد الاتحاد - القادسية لم يتحدد بعد

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