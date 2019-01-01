مباريات القمة في الدوري السعودي ترفع شعار التحكيم الأجنبي

تقسيم اللقاءات لفئات تحكيمية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية أن المباريات بين أندية القمة في الدوري السعودي سيقتصر التحكيم فيها على الأجانب فقط.

وسيتم في الأيام المقبلة الإعلان رسمياً عن تشكيل لجنة الحكام الجديدة للدوري السعودي، والتي تشير المصادر لتعيين أجنبي لقيادتها.

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وقالت "الرياضية" إن الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعد الحكام المحليين من المواجهات بين أندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد في النسخة المقبلة من دوري المحترفين.

وسيتم تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباريات التي ستجمع الأندية المذكورة بحسب التقسيم الجديد للمباريات تحكيمياً من قبل الاتحاد.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد قسَّم أندية الدوري تحكيميًّا إلى أربعة مستويات، وقصر أعلاها، الذي يضم المباريات بين الأندية الأربعة، على الحكام الأجانب.

وكان خليل جلال هو آخر الرؤساء الذين تولوا منصب رئيس لجنة الحكام الخاصة بالكرة السعودية.