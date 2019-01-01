تعرف على مباريات السعودية لشهر أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على مواعيد مباريات منتخب السعودية في التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر

أبانوب صفوت

يسعى المنتخب السعودي لبدء حقبة جديدة مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي يتمنى تكرار نجاحاته الأفريقية في قارة آسيا مع إحدى أقوى منتخباتها على الإطلاق، والذي اعتاد دوماً على المنافسة على كافة البطولات والتواجد في كأس العالم بصفة شبه مستمرة.

يسعى رينارد لتأسيس فريق قوي للغاية يمحي خيبة الظهور السئ في كأس العالم الأخير بروسيا، وسيعتمد مدرب المنتخب المغربي السابق في الفترة المقبلة على منح كافة الفرص لكل اللاعبين وخاصةً الشباب من أجل رفع مستوى التوقعات.

بدأ رينارد مهامه مع الأخضر بمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتقابل مع اليمن في شهر سبتمبر الماضي في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ولازال الوقت مبكراً حتى يطبق فلسفته الهجومية المعروفة عنه ويحصد النتائج المرجوة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على مباراتي السعودية القادمتين في شهر في أكتوبر 2019، كما سنلقي نظرة على القائمة المستدعاة.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في أكتوبر 2019

من المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين في التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة بقطر، حيث يبحث الأخضر عن تحقيق الفوز الأول تحت قيادة المدرب الجديد رينارد.

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ستكون المباراة الأولى للأخضر في هذا التوقف أمام سنغافورة في الجولة الثانية للمرحلة الثانية من التصفيات، قبل أن يتقابل المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني يوم 15 أكتوبر المقبل.

مواعيد مباريات السعودية في أكتوبر:

المباراة الموعد الملعب السعودية - أندونيسيا الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد الملك عبد الله فلسطين - السعودية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد فيصل الحسيني

نتائج مباريات السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

خاض المنتخب السعودي مباراة واحدة فقط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك يوم 10 من شهر سبتمبر الماضي وكانت أمام نظيره اليمني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منها في اللقاء الذي أُقيم على ملعب البحرين الوطني، في أولى المباريات الرسمية لهيرفي رينارد المدرب الجديد للأخضر.

نتائج قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

المباراة الموعد النتيجة الملعب اليمن - السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 2-2 ستاد البحرين الوطني

ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برفقة كل من سنغافورة، اليمن، فلسطين وأوزبكستانن ويتواجد الأخضر في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة ولكن من مباراة واحدة فقط، في حين أن كل المنتخبات التي تسبقه في الترتيب لعبت مباراتين حتى الآن.

ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سنغافورة 2 1 1 0 4 3 +1 4 2 فلسطين 2 1 0 1 3 2 +1 3 3 اليمن 2 0 2 0 4 4 0 2 4 السعودية 1 0 1 0 2 2 0 1 5 أوزبكستان 1 0 0 1 0 2 -2 0

قائمة المنتخب السعودي المستدعاة لمباريات أكتوبر 2019: