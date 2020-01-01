جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020، القنوات الناقلة والمجموعات
تُصنف بطولة الدوري الأوروبي كثاني أهم بطولات القارة العجوز خلف البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية ومتابعة، دوري أبطال أوروبا، ويفترض أنها تشهد سنويًا إثارة منقطعة النظير رغم ما قد تلقاه الأندية من صعوبات لبعد المسافات نوعًا ما.
إشبيلية هو حامل لقب النسخة الأخيرة الاستثنائية من الدوري الأوروبي بعد الفوز على إنتر في النهائي بهدفين لهدف في مباراة كانت مثيرة للغاية احتضنها ملعب راين إنرجي بمدينة كولن الألمانية وبالطبع بدون حضور جماهيري.
لقد عانت البطولة شأنها شأن كل بطولات كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن تشهد النسخة الحالية أيضًا غياب الجماهير حتى إيجاد حل لهذا الوباء.
النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي بها العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها آرسنال وتوتنهام من إنجلترا، وباير ليفركوزن من ألمانيا وكذلك فياريال من إسبانيا، كما سينضم لهم أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ما يُبشِّر بأن البطولة وكالعادة ستكون ممتعة.
في هذا التقرير سنتعرف سويًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21 وما هي القنوات الناقلة؟
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جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21
في العادة كانت البطولة تبدأ في منتصف شهر يوليو، ولكن نظرًا لطول الموسم الماضي بسبب كورونا، بدأت الأدوار التمهيدية متأخرة بعض الشيء هذا العام.
البداية أتت في الثامن عشر من شهر أغسطس بدور تمهيدي، ثم بعده ثلاثة تصفيات ومن بعدها دور تمهيدي وأخيرًا دور المجموعات.
أجريت قرعة الدوري الأوروبي 2020-21 يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات في 22 أكتوبر وينتهي في 10 ديسمبر 2020.
موعد قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي هذا الموسم هو 14 ديسمبر 2020، وستلعب مباريات الذهاب لهذا الدور في فبراير، وسننتظر مباريات الإياب في الشهر نفسه.
بعد ذلك تُعقد قرعة دور الـ16 يوم 26 فبراير والقرعة الأخيرة لربع النهائي، وسينطلق دور الثمانية في 8 أبريل وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر.
بالنسبة لنصف نهائي الدوري الأوروبي فستلعب مباراتي الذهاب يومي 29 أبريل، أما الإياب فموعده هو 6 مايو 2021، أما موعد نهائي الدوري الأوروبي فهو 26 مايو 2021.
جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21
|موعد القرعة
|موعد مباريات الذهاب
|موعد مباريات الإياب
|الدور التمهيدي
|17 يوليو 2020،
26 ذو القعدة 1441
|18 أغسطس 2020،
28 ذو الحجة 1442
|الدور المؤهل الأول
|
17 يوليو 2020،
|25-26-27 أغسطس 2020،
6-7-8 محرم 1442
|الدور المؤهل الثاني
|17 يوليو 2020،
26 ذو القعدة 1441
|16-17 سبتمبر 2020،
28-29 محرم 1442
|الدور المؤهل الثالث
|17 يوليو 2020،
26 ذو القعدة 1441
|23-24 سبتمبر 2020،
6-7 صفر 1442
|الملحق
|17 يوليو 2020،
26 ذو القعدة 1441
|1 أكتوبر 2020،
13 صفر 1442
|المجموعات
|2 أكتوبر 2020،
14 صفر 1442
|22 أكتوبر - 10 ديسمبر 2020،
5 ربيع الأول - 26 ربيع الآخر 1442
|دور الـ32
|14 ديسمبر 2020،
29 ربيع الآخر 1442
|18 فبراير 2021،
6 رجب 1442
|25 فبراير 2021،
13 رجب 1442
|دور الـ16
|
26 فبراير 2021،
|11 مارس 2021،
27 رجب 1442
|18 مارس 2021،
5 شعبان 1442
|ربع النهائي
|
19 مارس 2021،
|
8 أبريل 2021،
|15 أبريل 2021،
3 رمضان 1442
|نصف النهائي
|29 أبريل 2021،
17 رمضان 1442
|النهائي
|26 مايو 2020،
14 شوال 1442
مجموعات الدوري الأوروبي 2020-21
أجريت قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية..
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|كلوج
|آرسنال
|سيسكا صوفيا
|دوندالك
|روما
|مولدي
|يانج بويز
|رابيد فيينا
|المجموعة الثالثة
|المجموعة الرابعة
|باير ليفركوزن
|بنفيكا
|هابويل بئر سبع
|ليخ بوزان
|نيس
|رينجرز
|سلافيا براج
|ستاندر ليج
|المجموعة الخامسة
|المجموعة السادسة
|غرناطة
|ألكمار
|أومونيا نيقوسيا
|نابولي
|باوك
|ريال سوسييداد
|أيندهوفن
|ريجكا
|المجموعة السابعة
|المجموعة الثامنة
|آيك أثينا
|سيلتك
|ليستر سيتي
|ليل
|سبورتينج براجا
|ميلان
|زوريا
|سبارتا براج
|المجموعة التاسعة
|المجموعة العاشرة
|مكابي تل أبيب
|أنتويرب
|قراباج
|لاسك
|سيفا سبور
|لودوجوريتس
|فياريال
|توتنهام
|المجموعة الحادية عشر
|المجموعة الثانية عشر
|سيسكا موسكو
|النجم الأحمر
|دينامو زغرب
|جينت
|فينورد
|هوفنهايم
|فولفسبورجر
|سلوفان ليبريتش
جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2020-21
أين سيُقام نهائي الدوري الأوروبي 2020-21؟ وما هو موعده؟
سيُقام نهائي الدوري الأوروبي 2020-21 مساء الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، الموافق 26 رمضان 1442، ومن المتوقع أن يكون وقت بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
الملعب الذي سيستضيف مباراة النهائي هو ملعب بي جي إي جدانسك آرينا ببولندا والذي يتسع لـ45 ألف متفرج.