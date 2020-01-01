جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020، القنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على كل ما يخص بطولة الدوري الأوروبي في نسخة 2020-21، من جدول المباريات وترتيب المجموعات وما هي القنوات الناقلة وموعد القرعة؟

تُصنف بطولة الدوري الأوروبي كثاني أهم بطولات القارة العجوز خلف البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية ومتابعة، دوري أبطال أوروبا، ويفترض أنها تشهد سنويًا إثارة منقطعة النظير رغم ما قد تلقاه الأندية من صعوبات لبعد المسافات نوعًا ما.

إشبيلية هو حامل لقب النسخة الأخيرة الاستثنائية من الدوري الأوروبي بعد الفوز على إنتر في النهائي بهدفين لهدف في مباراة كانت مثيرة للغاية احتضنها ملعب راين إنرجي بمدينة كولن الألمانية وبالطبع بدون حضور جماهيري.

لقد عانت البطولة شأنها شأن كل بطولات كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن تشهد النسخة الحالية أيضًا غياب الجماهير حتى إيجاد حل لهذا الوباء.

المزيد من الفرق

النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي بها العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها آرسنال وتوتنهام من إنجلترا، وباير ليفركوزن من ألمانيا وكذلك فياريال من إسبانيا، كما سينضم لهم أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ما يُبشِّر بأن البطولة وكالعادة ستكون ممتعة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21 وما هي القنوات الناقلة؟

من المقاولون إلى ليفربول - كم عدد أهداف محمد صلاح؟

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21

في العادة كانت البطولة تبدأ في منتصف شهر يوليو، ولكن نظرًا لطول الموسم الماضي بسبب كورونا، بدأت الأدوار التمهيدية متأخرة بعض الشيء هذا العام.

البداية أتت في الثامن عشر من شهر أغسطس بدور تمهيدي، ثم بعده ثلاثة تصفيات ومن بعدها دور تمهيدي وأخيرًا دور المجموعات.

أجريت قرعة الدوري الأوروبي 2020-21 يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات في 22 أكتوبر وينتهي في 10 ديسمبر 2020.

موعد قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي هذا الموسم هو 14 ديسمبر 2020، وستلعب مباريات الذهاب لهذا الدور في فبراير، وسننتظر مباريات الإياب في الشهر نفسه.

بعد ذلك تُعقد قرعة دور الـ16 يوم 26 فبراير والقرعة الأخيرة لربع النهائي، وسينطلق دور الثمانية في 8 أبريل وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر.

بالنسبة لنصف نهائي الدوري الأوروبي فستلعب مباراتي الذهاب يومي 29 أبريل، أما الإياب فموعده هو 6 مايو 2021، أما موعد نهائي الدوري الأوروبي فهو 26 مايو 2021.

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21

موعد القرعة موعد مباريات الذهاب موعد مباريات الإياب الدور التمهيدي 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 18 أغسطس 2020،

28 ذو الحجة 1442 الدور المؤهل الأول 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 25-26-27 أغسطس 2020،

6-7-8 محرم 1442 الدور المؤهل الثاني 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 16-17 سبتمبر 2020،

28-29 محرم 1442 الدور المؤهل الثالث 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 23-24 سبتمبر 2020،

6-7 صفر 1442 الملحق 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 1 أكتوبر 2020،

13 صفر 1442 المجموعات 2 أكتوبر 2020،

14 صفر 1442 22 أكتوبر - 10 ديسمبر 2020،

5 ربيع الأول - 26 ربيع الآخر 1442 دور الـ32 14 ديسمبر 2020،

29 ربيع الآخر 1442 18 فبراير 2021،

6 رجب 1442 25 فبراير 2021،

13 رجب 1442 دور الـ16 26 فبراير 2021،

14 رجب 1442 11 مارس 2021،

27 رجب 1442 18 مارس 2021،

5 شعبان 1442 ربع النهائي 19 مارس 2021،

5 شعبان 1442 8 أبريل 2021،

26 شعبان 1442 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442 نصف النهائي 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442 النهائي 26 مايو 2020،

14 شوال 1442

مجموعات الدوري الأوروبي 2020-21

أجريت قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية..

المجموعة الأولى المجموعة الثانية كلوج آرسنال سيسكا صوفيا دوندالك روما مولدي يانج بويز رابيد فيينا

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة باير ليفركوزن بنفيكا هابويل بئر سبع ليخ بوزان نيس رينجرز سلافيا براج ستاندر ليج

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة غرناطة ألكمار أومونيا نيقوسيا نابولي باوك ريال سوسييداد أيندهوفن ريجكا

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة آيك أثينا سيلتك ليستر سيتي ليل سبورتينج براجا ميلان زوريا سبارتا براج

المجموعة التاسعة المجموعة العاشرة مكابي تل أبيب أنتويرب قراباج لاسك سيفا سبور لودوجوريتس فياريال توتنهام

المجموعة الحادية عشر المجموعة الثانية عشر سيسكا موسكو النجم الأحمر دينامو زغرب جينت فينورد هوفنهايم فولفسبورجر سلوفان ليبريتش

جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2020-21

​لم يتم الإعلان بعد عن جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21 دور المجموعات، وسيتم وضعه هنا مع الإعلان عنه مباشرةً.

أين سيُقام نهائي الدوري الأوروبي 2020-21؟ وما هو موعده؟