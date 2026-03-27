مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومواعيد المباريات النهائية

فيما يلي نتائج مباريات تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) المؤهلة لكأس العالم.





المسار أ

إيطاليا - أيرلندا الشمالية 2-0

56' تونالي، 80' كين

ويلز - البوسنة والهرسك 1-1 (2-4 بركلات الترجيح)

51' جيمس (و)، 87' دزيكو (ب)





النهائي

البوسنة والهرسك - إيطاليا (زينيتسا، 31 مارس الساعة 20:45)

ستنضم الفائزة إلى المجموعة A في كأس العالم، التي تضم كندا وقطر وسويسرا.





المسار ب





أوكرانيا - السويد 1-3

6' و51' وركلة جزاء جيوكيريس (س)، 90' + 1 بونومارينكو (أو)

بولندا - ألبانيا 2-1

42' هوكسا (أ)، 63' ليفاندوفسكي (ب)، 73' زيلينسكي (ب)





النهائي

السويد - بولندا (سولنا، 31 مارس الساعة 20:45)

ستنضم الفائزة إلى المجموعة F في كأس العالم، التي تضم هولندا واليابان وتونس. -





تركيا - رومانيا 1-0

53' كاديوغلو

سلوفاكيا - كوسوفو 3-4

6' فالينت (س)، 21' هوزدا (ك)، 45' هاراسلين (س)، 47' أسلاني (ك)، 60' موسليا (ك)، 72' هاجريزي (ك)، 90' + 4 ستريليك (س)





النهائي

كوسوفو - تركيا (بريشتينا، 31 مارس الساعة 20:45)

ستنضم الفائزة إلى المجموعة D في كأس العالم، التي تضم الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. -





مسار المجموعة D





الدنمارك - مقدونيا الشمالية 4-0

49' دامسغارد، 58' و59' إيساكسن، 76' نورغارد

التشيك - أيرلندا 2-2 (4-3 بركلات الترجيح)

19' باروت (أ)، 23' هدف ذاتي كوفار (أ)، 27' ركلة جزاء شيك (ت)، 86' كريتشي (ت)





النهائي

الجمهورية التشيكية - الدنمارك (براغ، 31 مارس الساعة 20:45)

ستنضم الفائزة إلى المجموعة A في كأس العالم، التي تضم المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.