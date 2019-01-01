مبارك بوصوفة: لا توجد مباراة سهلة بكأس أمم إفريقيا

بوصوفة حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المغربي مبارك بوصوفة، لاعب منتخب المغرب، على أن أسود الأطلس حققوا انتصارًا مهمًا على جنوب إفريقيا، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالرغم من التأهل.

المنتخب المغربي حقق الفوز على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات، بالبطولة القارية.

بوصوفة قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "لو كنا خسرنا مباراة اليوم، قد نكون في المركز الثاني أو الثالث، ولكننا خرجنا بانتصار جيد".

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لاعب المغرب تابع: "كل مباراة دائمًا تكون صعبة في كأس أمم إفريقيا، والمباريات ستزداد صعوبة خلال الأدوار النهائية".

مبارك بوصوفة واصل: "جنوب إفريقيا تلعب كرة سريعة، وهي من المنتخبات المميزة، ولكننا تمكنا من تحقيق الفوز في النهاية".

المنتخب المغربي تأهل إلى دور الـ16 محتلًا صدارة المجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة، وذلك برصيد 9 نقاط.