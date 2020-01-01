مباراتان إيقاف لنيمار .. لجنة الانضباط تصدر عقوباتها على شغب كلاسيكو فرنسا

عقوبات في حق الخماسي المطرود في مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا

أصدرت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي عقوبات في حق لاعبي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب ما بدر منهم في الدقائق الأخيرة لكلاسيكو فرنسا مساء الأحد الماضي.

ونجح أولمبيك مارسيليا في حسم كلاسيكو فرنسا لصالحه بتغلبه على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء ليزيد من جراح وصيف أوروبا ونادي العاصمة الفرنسية.

وشهدت المباراة تشاحنًا كبيرًا بين لاعبي الفريقين خاصة من لاعبي باريس سان جيرمان الذين كانوا أكثر عدوانية في مباراة اليوم على عكس ما كان يحدث في المواجهات الأخيرة.

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واستمرت المشاحنات بين لاعبي الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة، حيث اشتعل شجارًا بين لاعبي الفريقين طُرد على إثره 5 لاعبين من كلا الفريقين بواقع 3 من باريس سان جيرمان و2 من أولمبيك مارسيليا.

وحصل لايفن كورزاوا ونيمار وباريديس على البطاقة الحمراء من باريس سان جيرمان وجوردان أمافي وداريو بينديتو من أولمبيك مارسيليا، كل ذلك في الدقيقة السابعة والتسعين من الوقت بدل الضائع.

وحول الحاصلين على البطاقات الحمراء، أصدرت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي عقوبات بالإيقاف، تفاوتت فيما بينها بناء على ما قام به كل لاعب ودوره في إشعال الأجواء قبل ثوانٍ من نهاية اللقاء.

وكان كورزاوا صاحب النصيب الأكبر على مستوى العقوبة، حيث تم إيقافه لـ 6 مباريات، بينما أوقف أمافي 3 مباريات، ونيمار وباريديس مباراتين بالإضافة إلى مباراة مع إيقاف التنفيذ، أما بينديتو فإيقاف لمباراة واحدة.

وفي حال قام نيمار أو باريديس بمشاكل أخرى، فإن المباراة التي أوقفا فيها مع إيقاف التنفيذ ستكون سارية المفعول وسيتم تفعيل ذلك الإيقاف المجمد في هذه الحالة فقط.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر مباراتيه في الدوري الفرنسي للموسم الجديد، وبدأ الموسم بداية سيئة للغاية على الرغم من وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ أقل من شهر.