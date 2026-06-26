مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

مصر ضد إيران: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ستنطلق مباراة مصر ضد إيران في 27 يونيو 2026 الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 26 يونيو 2026.

Getty Images

مصر ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في واشنطن تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة G إلى تعزيز أو إنقاذ حملتيهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بشدة التنافس. بعد الجولة الثانية من المباريات التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث فرضت مصر سيطرتها بفوزها الساحق 3-1 على نيوزيلندا لتحتل صدارة المجموعة، وأظهرت إيران نضجًا كبيرًا بتحقيقها تعادلًا صعبًا 0-0 أمام بلجيكا، إحدى القوى الأوروبية الكبرى - تقلص هامش الخطأ في ملعب سياتل (لومين فيلد) بشكل كبير. يتوجه الفريقان إلى شمال غرب المحيط الهادئ وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المرهقة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على المدرب المصري حسام حسن أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية، مستفيداً من الانضباط التكتيكي لترسيخ سيطرته على صدارة المجموعة. سيعتمد حسن على نقاطه الهجومية الديناميكية الأساسية - بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، الذي أظهر براعة فائقة في التمرير الانتقالي وسجل هدفاً في الجولة الثانية، والمهاجم تريزيجيه، الذي حسم الفوز بعد دخوله من مقاعد البدلاء - لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق الوسطى واختراق خط دفاع آسيوي يتمتع بانضباط شديد. وفي المقابل، يقف منتخب إيران الطموح ذو البنية القوية بقيادة أمير غالينوي. ويتمتع منتخب «ميلي» بتشكيلة تزخر بالقدرات البدنية من الطراز الأول والمرونة الدفاعية، كما يمتلك خطة لعب صلبة وميزة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة بقيادة مهدي تاريمي وسامان غودوس، والتي تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب سياتل المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة تعتمد على التعديلات التكتيكية. ولا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في مراحل الانتقال، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والتتبع الرأسي السريع العناصر الحاسمة. ستنظر مصر إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة للمجموعة دون أي هزيمة، بينما تدخل إيران الملعب حريصةً على تسخير روحها الجريئة، والبناء على سلسلة المباريات المتتالية التي لم تهتز فيها شباكها، وتحقيق نتيجة حاسمة بالحصول على النقاط الكاملة لتتخطى منافستها. ومع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية تأمين مكانها في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

نيوزيلندا 1–3 مصر

حقق فريق حسن نجاحًا هجوميًا مطلقًا في ملعب «بي سي بليس» بفانكوفر، حيث أجبر أداءه الدقيق في الشوط الثاني منافسه على تقبل هزيمة قاسية بنتيجة 3–1. وسعيًا إلى تعزيز الزخم وترسيخ مكانتهم في صدارة المجموعة، بدأ «الفراعنة» المباراة ساعين إلى فرض سيطرتهم التنظيمية، لكنهم واجهوا صعوبة في البداية في صد الفرص المبكرة التي جاءت من الوسط.

تداعى تشكيل مصر الدفاعي مبكراً بهدف مؤلم سجله فين سورمان في الدقيقة 15، مما منح «البيض الكاملين» زخمًا مبكرًا. اعتمد رجال حسن على تعديل بدني قوي لإحباط أي تهديدات انتقالية أخرى تمامًا خلال ما تبقى من الشوط الأول، قبل أن يسيطر تنظيمهم الهجومي تمامًا بعد الاستراحة. اخترق مصطفى زيكو الدفاع ليسجل هدف التعادل الدقيق في الدقيقة 58، مما غيّر تمامًا الحس النفسي للمباراة. وبعد أقل من عشر دقائق، استغل النجم العالمي محمد صلاح المساحة المتاحة داخل منطقة الجزاء، وسدد هدفًا دقيقًا في الدقيقة 67 ليضع مصر في المقدمة. مع اندفاع نيوزيلندا إلى الأمام، حسم البديل تريزيجيه النقاط الثلاث في الدقيقة 82 بضربة قاضية مذهلة، ليحتل منتخب مصر صدارة المجموعة G.

Getty Images

بلجيكا 0-0 إيران

قدم رجال غالينوي عرضاً يتسم بانضباط شديد وقيادة قوية وصمود خالص في ملعب لوس أنجلوس، وحافظوا على شباكهم نظيفة تماماً ليحققوا تعادلاً حاسماً بنتيجة 0-0 أمام بلجيكا، أحد عمالقة كرة القدم العالميين. سيطر «فريق ميلي» بشكل كامل على المساحات الدفاعية بشكل شبه فوري، حيث قام بتقييد مسارات التمرير في الوسط وعطل إيقاع الهجوم المبكر لخصمه منذ الدقيقة الثانية فقط.

واجهت خطتهم التكتيكية المثالية اختباراً صعباً عندما حاولت بلجيكا تغيير تشكيلاتها، لكن التنظيم الهيكلي الصارم لإيران سيطر تماماً على مجريات الشوطين. نجح نموذج غالينوي الدفاعي في تحييد تهديدات النجوم البارزين مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين بشكل مثالي، حيث أغلق المساحات المركزية وضيق مسارات الانتقال حتى بعد أن انخفض عدد لاعبي الفريق الأوروبي إلى عشرة لاعبين إثر طرد ناثان نغوي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 67. نجح خط الدفاع الإيراني البطولي في الحفاظ على النتيجة خلال الدقائق المتبقية ليحصد نقطة صعبة المنال، مما أبقى على أمل البقاء في البطولة قبل مباريات المجموعة الأخيرة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة كأس العالم 2026 مجانًا

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

مصر (حسام حسن)

لا يحتاج حسن إلى التخلي عن الخطة الهجومية الشجاعة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«الفراعنة» باكتساب زخم حاسم في بداية البطولة. فالحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية مدفوعًا بخيارات هجومية مرنة، كلها أمور تثبت أن مصر تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على حسن أن يضمن حفاظ فريقه على تركيز دفاعي تام في مواجهة الفرق التي تتقن احتجاز الكرة بفعالية. ففي مبارياتهم السابقة، ترك تشكيل مصر الهجومي العدواني أحيانًا مساحات شاسعة مكشوفة عندما كان الظهيران يتقدمان عميقًا إلى الثلث الأخير من الملعب، على الرغم من الفوز الساحق 3-1 على نيوزيلندا. أمام منتخب إيران الذي يتمتع ببنية بدنية ورياضية مهيبة، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه حسن على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد أن يطالب لاعبي خط الوسط الدفاعيين بوعي تام بمواقعهم لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الآسيويين من عزل قلب الدفاع.

إيران (أمير غالينوي)

لا يحتاج غالينوي إلى تفكيك النموذج العملي الذي مكن فريقه من فرض سيطرته في الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما ضمنت الخلفية الدفاعية الصلبة تعادلاً حيوياً بنتيجة 0-0 أمام بلجيكا في لوس أنجلوس. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في منطقة الوسط من الأصول الموثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها عند السعي لتحقيق الفوز.

أمام الكتلة الدفاعية العالية والعدوانية لمصر، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تمرير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن تركز تعديلات غالينوي التكتيكية على خط الوسط، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل سامان غودوس لنقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم إيران، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران المصريان المتقدمان بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع المصري أمرًا حاسمًا لتفكيك تشكيلهم الدفاعي المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمرًا بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة ذات القيمة العالية ليستغلها النجم مهدي تاريمي، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

Getty Images

أخبار المنتخب المصري

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه حسن قبل التوجه إلى ملعب سياتل المتطور في معالجة كفاءة فريقه في الثلث الأخير من الملعب مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ الفريق الشمالي الأفريقي، خرجوا من فوزهم المثير 3-1 على نيوزيلندا دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لحسن مجموعة قوية للغاية للاختيار من بينها.

ستعتمد مصر على نظامها التكتيكي المعتاد 4-2-3-1. سيحتفظ الحارس مصطفى شبير بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى استمرار الحماية من خط دفاعه. وسيواصل المدافعان حمدي فتحي وياسر إبراهيم شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران أحمد فتوح على اليسار ومحمد هاني على اليمين.

يظل تشكيل خط الوسط كما هو دون تغيير عن المباراة السابقة، وذلك لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. وسيقود موهاناد لاشين — الذي يتعين عليه توخي الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية — ومروان عطية قلب الملعب لضمان الاستقرار في المراحل الانتقالية والقوة البدنية. أمامهما، سيلعب إمام عاشور في العمق الهجومي، محاطاً بالنجم العالمي محمد صلاح ومصطفى زيكو، هداف الجولة الثانية، على الجناحين لتسريع وتيرة الاستحواذ على الكرة. وفي المقدمة، يظل المهاجم الوحيد عمر مرموش النقطة المحورية التي لا جدال فيها في التهديد الهجومي لمصر، حيث سيقود الخط الهجومي بثقة لترسيخ قنوات الهجوم المركزية.

أخبار منتخب إيران

يواجه غالينوي معضلة اختيار أكثر راحةً لكنها معقدة بنفس القدر، وهو يستعد بفريقه لضمان حجز مقعد في دور الـ16 من المجموعة G. وأهم ما يُناقش حول «فريق ميلي» هو كيفية التعامل مع الأعباء البدنية الهائلة والزخم النفسي الناجم عن تعادله الصعب 0-0 أمام بلجيكا، والذي تطلب أداءً دفاعياً مرهقاً وعالي الكثافة منذ صافرة البداية. ولحسن الحظ، يمتلك غالينوي تشكيلة جاهزة بدنيًا بالكامل دون أي مخاوف من الإيقافات.

سيتمحور الأساس الهيكلي الأساسي لإيران حول تشكيلة 4-3-3 تتميز بالانضباط الشديد والمرونة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان حسين كناني زاده وشوجاء خليل زاده عماد خط الوسط، ويحيط بهما الظهيران إحسان حاج صافي على الجانب الأيسر وصادق هارداني على الجانب الأيمن. أما الحارس البارز علي رضا بيرانفاند، فيسعى إلى مواصلة تقديم حماية صلبة بعد أدائه المذهل الذي حافظ فيه على شباكه نظيفة أمام البلجيكيين.

وسيسعى خط الوسط إلى التحكم في وتيرة المباراة وفرض إيقاع الاستحواذ. وسيعمل سعيد عزت اللهي - الذي يحمل بطاقة صفراء من الجولة الثانية - على حماية خط الدفاع إلى جانب رامين رضائيان وسامان غودوس في قلب خط الوسط للحد من مسارات الانتقال المركزية لمصر. أما في المقدمة، فخط الهجوم مستعد لخوض مباراة مكثفة؛ حيث سيقود المهاجم النجم مهدي تاريمي الهجوم في الوسط، مدعومًا بقوة من أراش نيماتي على الجناح الأيسر ومحمد موهيبي على الجناح الأيمن لتوفير الشرارة الحاسمة في الثلث الأخير من الملعب اللازمة لمعاقبة الفراعنة في الهجمات المرتدة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة البث المباشر لكأس العالم 2026 على يوتيوب

المواجهات الرئيسية بين مصر وإيران

محمد صلاح ضد شوجاء خليل زاده

بعد أن برز كعنصر محوري خطير في هجوم حسن، يظل صلاح رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في خط هجوم مصر. لعب صلاح بسلاسة خلف المهاجم ليقود الهجوم الإبداعي ضد نيوزيلندا، وسجل هدفًا دقيقًا. وسيكون دور صلاح بالغ الأهمية في اختراق التشكيلة الدفاعية الإيرانية القوية بدنيًا؛ حيث يجب عليه استخدام حركاته الذكية، ومهارته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المدافعين من مواقعهم، وفتح قنوات حاسمة في الثلث الأخير من الملعب ليستغلها اللاعبون على الأجنحة مثل مصطفى زيكو.

وقد وُكلت مهمة إيقافه إلى المدافع المركزي شوجاء خليل زاده، الذي يُعد ركيزة دفاعية حيوية في خط دفاع فريق غالينوي. وقد قاد خليل زاده الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة السابقة لإيران، محاولاً الحفاظ على تماسك خط الدفاع الرباعي تحت ضغط هائل أمام بلجيكا. ورغم أن البنية الدفاعية الإيرانية مرت بلحظات صعبة، إلا أن خليل زاده يتمتع بقدرات بدنية من الطراز الأول وهيمنة في الكرات الهوائية تمكنه من مواجهة المهاجمين النخبة. ويجب عليه الحفاظ على تركيز تام وتواصل سلس في المناطق الوسطى جنبًا إلى جنب مع حسين كناني زاده، مع الحرص على الاستفادة من تمركزه لتحييد انطلاقات صلاح الحادة في الوسط ومنع مصر من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

Getty Images

موهاناد لاشين ضد سامان غودوس

يُعد مهند لاشين القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط المنتخب المصري في الجولة الثانية، وتقع على عاتقه مهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح الفراعنة. قدم لاشين أداءً بارعًا في قلب خط الوسط أمام نيوزيلندا، حيث انطلق إلى الأمام ليضفي حيوية بدنية حاسمة ويقود الانتقالات الهجومية لفريقه. أمام إيران، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى زملائه الذين ينطلقون بقوة من الأجنحة. وإذا أتيح للاشين - الذي يجب أن يتحرك بحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - الوقت والمساحة للالتفاف ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية الإيرانية.

ويسعى لاعب خط الوسط الإيراني البارز سامان غودوس إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد كان بمثابة عماد خط الوسط في الجولة الثانية، محاولاً توفير الحماية التكتيكية خلال مباراة صعبة ضد بلجيكا. وسيخضع عمله الدفاعي بعيداً عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار قاسٍ في استاد سياتل. يجب على غودوس أن يدير موقعه بشكل هجومي إلى جانب شريكه في الوسط سعيد عزت اللهي لضغط المساحة المركزية، والضغط على نقاط انطلاق بناء الهجمات لفريق لاشين، وحماية خط دفاعه الخلفي الأربعة لضمان ألا يسيطر الأفريقيون تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا إيران في قوقعة دفاعية لا يمكن تحملها.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة G؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، اتخذت المجموعة G شكلًا متغيرًا للغاية وتنافسيًا. تحتل مصر الصدارة بفارق مريح برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +2، بعد أن وضعت نفسها في موقع قوي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب فوزها الحاسم 3-1 على نيوزيلندا.

وهذا يترك إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين وفارق أهداف محايد تمامًا (0)، متعادلة في النقاط مع بلجيكا (نقطتان، فارق أهداف 0) بعد أن حقق «فريق ميلي» تعادلًا صعبًا بنتيجة 0-0 أمام العملاق الأوروبي. وتظل نيوزيلندا في قاع الجدول برصيد نقطة واحدة. وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في استاد سياتل نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يتنافسان على ضمان التأهل التلقائي أو الحفاظ على فرص التأهل ببطاقة دعوة قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت مصر

في حال فوز منتخب حسن، سيرتفع رصيد «الفراعنة» إلى سبع نقاط، مما يضمن لهم على الفور التأهل التلقائي إلى دور الـ32 باعتبارهم المتصدر للمجموعة. وفي المقابل، ستبقى إيران عند نقطتين في حال حدوث ذلك. واعتمادًا على نتيجة المباراة التي تجمع بين بلجيكا ونيوزيلندا في الوقت نفسه، قد تؤدي هزيمة إيران إلى تراجعها إلى المركز الثالث أو الرابع، مما يلغي تمامًا أي احتمال للاعتماد على سيناريوهات التأهل الاستثنائي أو يؤدي إلى إقصائها من البطولة تمامًا.

في حال فوز إيران

إذا حصد رجال غالينوي النقاط الثلاث، فسيكون ذلك تتويجاً لمسيرة رائعة للفريق الآسيوي في مرحلة المجموعات. ورفع رصيد إيران إلى خمس نقاط سيسمح لها بتجاوز مصر وتأمين التأهل التلقائي إلى دور الـ32 مع أقصى قدر من الزخم النفسي بصفتها متصدرة المجموعة أو وصيفة، اعتماداً على فارق الأهداف في مباراة بلجيكا الموازية. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجعل مصر عالقة عند أربع نقاط، مما يجبرها على الاعتماد على نتيجة المباراة الموازية أو الأمل في التأهل كواحدة من أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث ببطاقة التأهل التكميلية.

سيناريو التعادل

التعادل في واشنطن سيجعل مصر في وضع مريح برصيد خمس نقاط ويضمن لها التأهل بأمان إلى الأدوار الإقصائية بصفتها متصدرة المجموعة، شريطة ألا تقلب بلجيكا فارق الأهداف الكبير. أما بالنسبة لإيران، فإن حصولها على ثلاث نقاط سيبقيها في المركز الثاني إذا تعادلت بلجيكا أيضًا أو إذا حصدت نيوزيلندا نقاطًا من «الشياطين الحمر» دون نتائج كبيرة. وفي حين أن التعادل يمنع الإقصاء الحسابي الفوري، فإن احتلال المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0) يجبرها على انتظار انتهاء مباريات المجموعات الأخرى، حيث يجعل رصيد الثلاث نقاط فرص البقاء متقلبة للغاية مقارنةً بفئة الأربع نقاط الأكثر أمانًا.

أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب منتخب مصر حسام حسن التشكيلة المحتملة قبل هذه المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف «الفراعنة». سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بمجرد توفر الأخبار الرسمية عن الفريق.

كما لم يكشف مدرب إيران أمير غالينوي بعد عن التشكيلة المتوقعة، ولا توجد حالياً أي تقارير عن إصابات أو إيقافات في صفوف «فريق ميلي». ومن المتوقع صدور مزيد من المعلومات عن التشكيلة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 4 حسام عبدالمجيد الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

سجلت مصر فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 3-1 على نيوزيلندا في 22 يونيو، وهي النتيجة التي منحت «الفراعنة» أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع بلجيكا في مباراة الافتتاح بالبطولة، وخسرت 2-1 أمام البرازيل في مباراة ودية أُقيمت في يونيو. كما فازت مصر على روسيا 1-0 وتعادلت 0-0 مع إسبانيا خلال تلك السلسلة المكونة من خمس مباريات.

أما إيران، فقد حققت فوزين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضتها، دون أي هزيمة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 0-0 مع بلجيكا في 21 يونيو، وقبل ذلك تعادلت 2-2 مع نيوزيلندا في 16 يونيو في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم. وفازت إيران على مالي 2-0، وغامبيا 3-1، وكوستاريكا 5-0 في المباريات الثلاث التي سبقت البطولة. وسجل فريق غالينوي سبعة أهداف واستقبل ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن في مباراتيه في كأس العالم.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين مصر وإيران في المباريات الخمس السابقة. سيتم تحديث السجلات التاريخية الرسمية لهذه المواجهة عندما تتوفر المعلومات.

الترتيب



