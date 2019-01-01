مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بحدث استثنائي للمرة الأولى منذ 23 عامًا

هل ينجح مانشستر يونايتد في تكرار ما فعله في الماضي؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

يدخل ليفربول مباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم، برقم لم يحدث منذ عام 1996.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول مساء اليوم في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وتعد هذه أول مباراة تجمع الفريقان منذ أكتوبر 1996، يكون فيها ليفربول متصدر الدوري، وحينها خسر بهدف نظيف سجله ديفيد بيكهام.

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على الجانب الآخر، تعتبر هذه أقل ترتيب لمانشستر يونايتد يواجه فيه ليفربول منذ مارس 1990، عندما كان يحتل المركز السادس عشر، وفي ذلك الوقت خسر بهدفين لهدف.

ويحتل الريدز صدارة جدول الدوري برصيد 24 نقطة بالعلامة الكاملة بعد ثمان جولات، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.