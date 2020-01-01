ليفربول وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقرر إقامتها في ستامفورد بريدج.

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تشيلسي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

36' هندرسون يعكس كرة لأنديرسون المتقدم في يسار منطقة الجزاء، يقابلها الاسكتلندي بتسديدة يسارية تمر إلى ضربة مرمى.

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35' صلااااااااااااااااح يستقبل كرة من أرنولد في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية تمر من الجميع إلى الجهة الأخرى.

32' خطيييييييييييييرة لتشيلسي بتقدم بالكرة من فيرنر الذي يصل مشارف منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى من على حاف القائم الأيسر لأليسون.

31' ألونسو يغير وجهة اللعب من اليسار لليمين، حيث جيمس الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

23' أمامية راااااااائعة من كيريستنسين ينطلق لها ماونت في منطقة الجزاء، لكن أليسون هو الأقرب.

19' ضغط ليفربول على تشيلسي لا يتوقف، والبلوز ينتظر المرتدات.

14' صلااااااااااااااااااح يستغل خطأ دفاعي لليفربول ويفتك كرة من أمام كيبا الذي خرج من مرماه إلى يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية يحولها فيرمينو إلى المرمى، لكن الكرة تصطدم بكريستنسين وتخرج إلى ركنية.

12' صلاح يضم بالكرة أمام منطقة الجزاء ويمهدها لفينالدوم الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يمين كيبا.

7' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، لكن ليفربول هو الأفضل.

3' فيرنر يراوغ أرنولد ويدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

2' عرضية من اليسار عن طريق روبرتسون يحولها ألونسو بصدره لكيبا الذي يمسك الكرة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - فابينيو - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: كونستانتينوس تسيميكاس - تاكومي مينامينو - كورتيس جونز - ديفوك أوريجي - جيمس ميلنر - تياجو - أدريان.

إليكم تشكيل الريدز اليوم في مواجهة #تشيلسي_ليفربول على ستامفورد بريدج! 📋🔴



الثنائي ماتيب وغوميز يغيب بداعي الإصابة، والظهور الأول لتياجو على مقاعد البدلاء. pic.twitter.com/LxDHIA0YHV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2020

تشكيل تشيلسي:

يبدأ المدرب فرانك لامباراد بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريثابالاجا

ماركوس ألونسو - كيرت زوما - أندرياس كريستنسين - ريس جيمس

نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاتشيتش

ماسون ماونت - تيمو فيرنر - كاي هافيرتس

البدلاء: ويلي كاباييرو - أوليفييه جيرو - كالوم هودسون أودوي - سيزار آثبليكويتا - تامي أبراهام - روس باركلي - فيكايو توموري.

وبعد فوز صعب يصتدم حامل اللقب بمباراة صعبة أمام تشيلسي الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمتين التي تلقاهما في الشهر الماضي التي أدت لخروجه من دوري الأبطال على يد البايرن، وضياع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح ارسنال.

انقذ محمد صلاح ليفربول من أول هزيمة له في البريميرليج أمام ليدز وأحرز الهدف الرابع في اللقاء من ضربة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 للريدز ، وقد رأينا لفتة إنسانية من الفرعون المصري حيث أحتفل بالهدف على طريقة النجم مؤمن زكريا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقامة في ملعب ستامفورد بريدج.