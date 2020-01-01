هل تتأجل مباراة باريس سان جيرمان وليون بسبب سوء الأحوال الجوية؟

رابطة الدوري الفرنسي تستقر على لعب مباراة باريس سان جيرمان وليون في موعدها دون تأجيل للأحوال الجوية.

استقرت رابطة الدوري الفرنسي على خوض مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره ليون التي تقام اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

جاء هذا عقب اجتماع تمت إقامته قبل قليل لبحث مصير المباراة في ظل الأحوال الجوية السيئة للغاية التي تمر بها القارة الأوروبية اليوم.

وكشفت الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح ستزداد بشكل واضح أثناء خوض المباراة، بالرغم من ذلك رأت الرابطة أن المواجهة لن تتأثر بشكل كبير.

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وتمر قارة أوروبا هذه الفترة بأجواء جوية صعبة للغاية، سواء من أمطار أو رياح تحت تأثير عاصفة سيارا والتي عطلت العديد من الرحلات الجوية شمال القارة.

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أجلت مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره وست هام والتي كانت ستقام مساء اليوم على ملعب السيتيزنز.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 58 نقطة وبفارق تسع نقاط عن مارسيليا الثاني وللأخير مباراة إضافية لعبها قبل نظيره العاصمي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب ليون بهدف نظيف سجله نيمار الغائب عن مواجهة اليوم.