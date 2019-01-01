سيري آ

مباراة تورينو وإنتر مهددة بالإلغاء

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لقاء مهم في الأسبوع الثالث عشر

تحدثت تقارير عن إمكانية إلغاء مباراة تورينو مع إنتر في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي مساء السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحل إنتر ضيفاً على تورينو في الملعب الأوليمبي في سهرة السبت بعد مباراتي نابولي مع ميلان، وأتالانتا ويوفنتوس.

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وذكرت "لاجازيتا" أن المباراة مهددة بالإلغاء والتأجيل في حال استمرار هطول الأمطار الغزيرة المستمر منذ مساء الجمعة.

وتمر إيطاليا، وخصوصاً القسم الشمالي، بموجة من الطقس السيء، مما جعل مباراتي تورينو مع إنتر، وسامبدوريا وأودينيزي تحت التهديد.

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وأوضحت التقارير أن تورينو أمر بتغطية أرضية ملعبه لحمايتها من الأمطار، وضمان أن يلعب اللقاء في موعده.

وأشارت التقارير أن كلا الفريقين يرفضان فرضية عدم لعب المباراة بسبب ازدحام الجدول في الأسابيع المقبلة قبل فترة الأعياد.

ويحتل إنتر المرتبة الثانية بترتيب المسابقة خلف يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة.

 

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