"مباراة باريس سان جيرمان كانت الأخيرة لميسي أوروبيًا مع برشلونة في كامب نو"

تصريحات أقرب إلى المنطق..

ينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم ومستقبله بات مرهونًا بالدرجة الأولى بنتيجة انتخابات رئاسة النادي الكتالوني، لكن بالنسبة إلى الأسطورة والقائد السابق للبرسا، ريفالدو، فإن رحيل البرغوث بات حقيقة لا تقبل النقاش.

ميسي شارك في هزيمة البلوجرانا المخيبة للآمال من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كامب نو برباعية لهدف، وريفالدو يؤمن أيضًا بأن العودة في مباراة الإياب درب من الجنون.

بي آس جي دائمًا ما برز كوجهة محتملة لميسي خصوصًا بعد تصريحات نيمار التي أعلن فيها أنه يحلم بلم الشمل مجددًا مع الدولي الأرجنتيني، وريفالدو مقتنع بأن ملعب حديقة الأمراء سيكون وجهة مثالية للدولي الأرجنتيني.

ريفالدو بدوره عقِّب على مستقبل ميسي بقوله "مباراة باريس سان جيرمان على الأرجح هي الأخيرة لميسي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو".

كما أضاف "لا يمكن لبرشلونة منح ميسي الإمكانية الحقيقية للقتال من أجل لقب مهم، سيكون مستقبله هو باريس سان جيرمان، إنه فريق يمنحه خيار الاستمرار في الفوز بالألقاب".

وتابع مدافعًا عن ميسي ورافضًا الحديث عن تراجع مستواه "لقد تجاوز الثلاثين عامًا ولا يزال يتولى مسؤولية الفريق وفوق كل هذا رحل أفضل شريك له، لويس سواريز، غادر في صفقة غير مفهومة جعلت أتلتيكو مدريد أقوى من أي وقت مضى".

أما عن إمكانية عودة برشلونة في مباراة الإياب، فأوجز ريفالدو بكلمات قليلة وجهة نظره باستحالة المهمة، فقال "لا يوجد لاعب في الفريق يؤمن بإمكانية العودة، من المستحيل فعلها".

واستطرد "ما حدث يُظهر أن برشلونة ليس لديه فريق، لا يمكنك التدوير عندما تتواجد إصابات، العكس في باريس مثلًا، لقد لعبوا بدون نيمار ودي ماريا ومع ذلك لديهم 11 لاعبًا قويًا".

وحذر ريفالدو ريال مدريد من مصير مشابه لبرشلونة في النهاية، فقال "ما يحدث في برشلونة يجب أن يكون بمثابة التحذير للفرق الإسبانية الأخرى، ريال مدريد سيعاني أيضًا أمام أتالانتا".

وأتم "ليسوا أفضل كثيرًا من برشلونة في الليجا، حتى أتلتيكو مدريد يذهب رغم دفاعه القوي لكنه سيلعب مباراة 50:50 أمام تشيلسي".

يذكر أن الممثل الرابع لإسبانيا في دوري أبطال أوروبا إشبيلية قد تلقى هزيمة غير متوقعة بملعبه رامون سانشيز بيزخوان على يد بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدفين يوم الأربعاء الماضي.