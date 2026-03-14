مباراة إنتر وأتالانتا، نهاية مثيرة للغاية: احتكاك بين كولاروف وجيمسيتي في وسط الملعب

حدثت أحداث مثيرة في الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر وأتالانتا، ضمن الجولة التاسعة والعشرين. بعد هدف كرستوفيتش – الذي جاء إثر احتكاك بين سليمانا ودومفريس – وركلة جزاء طالب بها فراتيسي، اندلعت احتجاجات شديدة من لاعبي إنتر ضد الحكم مانغانييلو.





لحظات من التوتر أدت إلى طرد تشيفو وتسببت في عدة مشادات في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين. وفي الدقائق الأخيرة، تم توجيه احتجاجات لاعبي إنتر إلى مانغانييلو، حيث تجمع حوله مجموعة من اللاعبين كان باريلا ودومفريس من بين الأكثر غضبًا.

كما سادت توترات شديدة في النهاية بين كولاروف وجيمسيتي اللذين اصطدما في وسط الملعب. وكان مساعد مدرب إنتر قد دخل الملعب في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الفريق التحكيمي، مما أدى إلى اصطدامه بدفاع أتالانتا.