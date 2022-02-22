"مباراة النصر والهلال امتداد لفيلم "اللمبي"، وهذا هو الأكثر كوميديا"

أنهى الهلال مشوار جاره وعدوه اللدود النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين عند مرحلة ربع النهائي بعدما هزمه مساء أمس على ملعب مرسول بارك وسط جدل تحكيمي كبير، وقد وصف الناقد الرياضي مبارك الشهري المباراة بأنها امتداد لفيلم "اللمبي" المصري الكوميدي.

الهلال هزم النصر 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف تاليسكا في الشوط الأول، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، وقد أبدى النصراويون جميعًا غضبهم الكبير من أداء الحكم مصطفى غربال وإدارته للقاء، خاصة قراره احتساب ركلة جزاء أسفرت عن هدف الفوز.

ماذا قال الشهري حول مباراة النصر والهلال؟

الشهري لم يشذ عن جموع النصراويين الغاضبين من أداء الحكام خلال مبارياتهم، خاصة الأخيرتين أمام الاتحاد في الدوري والهلال في الكأس، وقد أكد أن تقنية فيديو لم تمنع ظلم الفريق الأصفر من الحكام أو المجاملة الواضحة للهلال.

وأضاف خلال حديثه لقناة 24 الرياضية السعودية أن قول "الهلال تضرر من التحكيم" هو "الإفيه" الأكثر كوميديا في كل هذا الجدل حول أخطاء الحكام.

إذ قال "شاهدت أمس فيلم "اللمبي"، وبعدها اعتقدت أنه انتهى وأنني اكتفيت من الكوميديا والأفلام المضحكة، لكني مازلت أشاهده ومازالت تلك الأفلام منذ أمس إلى الآن، وأعظم "إفيه" سمعته اليوم أن "الهلال تضرر من التحكيم"، ولا أعلم صراحة ما أفعل .. هل أضحك أم أبكي! الجملة نفسها صعبة".

"ما حدث أمس لا يحدث في دوري يستخدم تقنية الفيديو، والسؤال حول الشخص الذي يختار طواقم الحكام الأجانب، النصر يدفع لاستقدام حكام أجانب لحماية نفسه من أخطاء الحكام السعوديين الفاضحة، ولكنه وجد أن الفضائح موجودة من الحكام الأجانب، كيف يُمكن استقدام حكم فيديو غير معتمد دوليًا، وكيف يُمكن استقدام حكم فيديو من دولة لا تستخدم تقنية الفيديو في بطولاتها!".

أتم "باعتقادي أن هناك عنوانين فرعيين يجب أن يكونا حاضرين عند الحديث عن أزمة التحكيم، الأول هو "رغم التقنية .. النصر لم يخرج من دوامة التحكيم، فيما الثاني هو "التحكيم أدخل البهجة في قلوب الهلاليين"".

ماذا حدث في مباريات الهلال والنصر هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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