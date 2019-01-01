باهبري: لم نعتد بعد على أسلوب رينار وتراجع المستوى طبيعي

الثنائية الخضراء سجلها باهبري والدوسري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب هتان باهبري؛ لاعب منتخب السعودية، عن استيائه من التعادل أمام اليمن، مرجعًا السبب لوجود جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي هيرفي رينار.

الأخضر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالتعادل أمام اليمن السعيد بثنائية لكل منهما، على ملعب البحرين الدولي. (طالع تقرير المباراة)

وقال باهبري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب اللقاء:"مستاؤون من النتيجة كلاعبين وبالتأكيد الجهاز الفني كذلك لديه الشعور نفسه، حاولنا لكن الله لم يرد أن نظهر بالمستوى المطلوب، بجانب أن هذه أول مباراة رسمية مع رينار والثانية لنا، ولم نعتد بعد على الوضع التكتيكي له".

وأضاف: "من ناحية المستوى، فمن الطبيعي أن تحل فترات نتراجع بها، سنحاول تصحيح الأوضاع، سنقدم ما يرضي الجماهير باللقاء المقبل".

يذكر أن التعادل منح السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي اليمن السعيد في المركز الثالث بنقطتين، بعدما تعادلت في مباراتها الأولى أمام سنغافورة.

بينما تتصدر سنغافورة المجموعة بأربع نقاط، خلفها فلسطين بثلاث نقاط، وتتذيل أوزبكستان دون أي نقاط.