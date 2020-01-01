البرازيل وبوليفيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة البرازيل وبوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

البرازيل 0 × 0 بوليفيا

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ويُذكر أن منتخب بوليفيا تلقى أكبر هزيمة في تاريخه على يد المنتخب البرازيلي عام ٤٩ بنتيجة ١٠-١، وعلى الرغم من الإثارة في لقاءات الفريقين إلا أن الجميع يتوقع تفوق السامبا.

أما عن منتخب بوليفيا فمشواره للتأهل للبطولة يبدو صعباً للغاية، حيث يبدأ المشوار بلقاء السامبا بعدها يستضيف منتخب الأرجنتين مما يزيد من صعوبة موقفع، المنتخب البوليفي شارك في بطولة كأس العالم ثلاث مرات ولم يحصل على الكأس ولا مرة في تاريخه، فاز المنتخب من قبل بنتيجة ٢-٠ على منتخب السامبا عام ٦٣ في بطولة كوبا أمريكا.

البرازيل ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للتأهل للمونديال، حيث تأهل الفريق في جميع نسخ كأس العالم أى أنه شارك في البطولة ٢١ مرة وهو أكثر منتخبات كرة القدم فوزاً بالكأس، حيث حصل عليه ٥ مرات في تاريخه، وحصل على المركز الثاني في البطولة مرتين، واشتهر الفريق بقوة الأداء ومهارة لاعبيه على مر التاريخ ومن الصعب على أحد تخيل نسخة من المونديال لا يتواجد فيها فريق السامبا.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة البرازيل ضد بوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقامة على ملعب كورينثيانس أرينا.