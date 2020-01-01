الأهلي وسموحة: مباشر لحظة بلحظة
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الأهلي 0 × 0 سموحة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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تشكيل الأهلي:
التشكيل | 4-2-3-1
محمد الشناوي
علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني
أليو ديانج - عمرو السولية
محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - جيرالدو
أليو بادجي
تشكيل الفريق لمباراة سموحة الودية ✍️— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2020
🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Xw91OnYuAe
أعزائي المتابعين، أهلاً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول لمباراة الأهلي وسموحة الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.