الأهلي وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

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تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وسموحة الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد التتش