الأهلي v سموحة

الأهلي وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

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الأهلي وصن داونز دوري ابطال افريقيا
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تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وسموحة الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد التتش

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الأهلي 0 × 0 سموحة
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الأهلي - سموحة - أحمد الشيخ

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    تشكيل الأهلي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    محمد الشناوي
    علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني
    أليو ديانج - عمرو السولية
    محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - جيرالدو
    أليو بادجي

    أعزائي المتابعين، أهلاً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول لمباراة الأهلي وسموحة الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

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