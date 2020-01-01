الأهلي وحرس الحدود: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً لحظة بلحظة مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري، والمقرر أن تقام على ستاد المكس.

الأهلي 2 × 0 حرس الحدود

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز صعب للأهلي بهدفين نظيفين.. مبروك لجماهير الأهلي وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

95' جوووووووووووووووووووووووووووول.. عرضية من أجايي إلى قفشة وقذيفة رائعة منه في الشباك تنهي المباراة.

92' تسديدة عمرو الحلواني من الركلة الحرة أتت في الحائط البشري.

91' ركلة حرة من مكان خطير لحرس الحدود على حدود منطقة الجزاء في وجود المتخصص عمرو الحلواني.

90' ست دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

84' جوووووووووووووووووووووووووووووول.. هدف رائع للأهلي بطريقة وان تو بين وليد سليمان ووأجايي ثم تسديدة على الطائر في المقص من وليد سليمان.

83' ركلة حرة للحدود من الجبهة اليُسرى وعرضية تحولت برأسية من تاحا ولكن خارج المرمى.

78' عرضية من محمد هاني على رأس وليد سليمان ولكن رأسيته أتت ضعيفة وأمسك بها أحمد السعدني.

75' استحواذ سلبي للأهلي من دون خطورة على المرمى.. هدوء في المباراة في آخر ربع ساعة

62' نزول محمد هاني وجونيور أجاي في محل جيرالدو ومروان محسن

60' تسديدة رائعة من أليو ديانج على الطائر من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تأتي بجوار القائم الأيمن لأحمد السعدني بأمتار قليلة.

52' أليو بادجي يقطع كرة من مدافع الحرس على حدود منطقة الجزاء وشبه ينفرد بالمرمى ويصوب كرة أرضية لكن ضعيفة يتألق أحمد السعدني ويمسكها.

51' مهارة فردية رائعة من جريندو يتخطى بها جميع اللاعبين من الجبهة اليسرى وينفرد بالشناوي ولكن الحارس يتعملق ويحرم الحدود من هدف المقدمة.

45' التبديل الأول للأهلي بخروج أحمد الشيخ ونزول وليد سليمان

بداية الشوط الثاني.. هل ينجح الأهلي في فك طلاسم مرمى الحدود؟ هذا ما سنتعرف عليه

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونلتقي في الشوط الثاني.

46' ركلة حرة من الجبهة اليُمنى سددها علي معلول ولكن الحارس أحمد السعدني تألق، فرصة خطيرة جدًا للأهلي.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

33' عرضية مميزة من الجبهة اليُمنى وخروج خاطئ من محمد الشناوي وارتطمت الكرة برأس جريندو ولكن أتت خارج المرمى

30' دقيقة لالتقاط الأنفاس

22' استحواذ من الأهلي على المباراة ولكن بدون خطورة على الآن.

16' مروان محسن يهدر هدفًا محققًا، عرضية أرضية من بادجي له أمام المرمى وهو خالٍ من الرقابة ولكن تسديدته أتت خارج المرمى بغرابة شديدة.

15' تمريرة خاطئة من مدافع حرس الحدود وانقضاض من أليو بادجي ولكن السعدني يخرج في الوقت المناسب ويقطع الكرة في الثانية الأخيرة.

11' اختراق جديد لحرس الحدود من الجبهة اليُسرى من داخل منطقة الجزاء ولكن عرضية ضعيفة أمسك بها الشناوي.

5' أليو بادجي يهدر هدفًا محققًا.. كرة تسقط أمامه في منطقة الجزاء ولكن تسديدته ضعيفة جدًا في يد أحمد السعدني.

3' عرضيتان خطيرتان لحرس الحدود ولكن الشناوي يخرج عليهما بنجاح.

بداية المباراة، الأهلي يلعب المباراة اليوم باللون الأسود.. هل يواصل الانتصارات؟

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-4-2

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

أحمد الشيخ - حمدي فتحي - أليو ديانج - جيرالدو

مروان محسن - أليو بادجي

تشكيل حرس الحدود:

التشكيل | 4-4-2

أحمد السعدني

حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي

حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز

محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه

في الوقت نفسه فإن حرس الحدود يدخل المباراة بعد سلسة من التعادلات آخرها تعادل أمام نادي مصر صاحب المركز قبل الأخير، ويصارع الحدود من أجل البقاء في الدوري، ويخوض المباراة تحت إدارة خالد جلال المدرب السابق للقلعة البيضاء.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن الغريم المعتاد نادي الزمالك.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري، والتي تقام على ستاد المكس.