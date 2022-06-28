مباراة الأبطال .. هدية آل الشيخ للهلال بعد التتويج بالدوري السعودي

الهلال هزم الاتحاد في صراع اللقب وخطفه في الأمتار الأخيرة

تٌوج الهلال بلقب الدوري السعودي لموسم 2021-2022 بعد انتصاره على الفيصلي في الجولة الختامية 2-1 يوم أمس وسقوط منافسه الاتحاد في فخ التعادل السلبي مع الباطن.

اللقب هو الثالث للزعيم على التوالي والرابع في آخر 5 سنوات، إذ لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 حين تُوج به النصر بقيادة روي فيتوريا وعبد الرزاق حمدالله.

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المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا أعلن سريعًا عن هديته لأبطال السعودية، بالكشف في وقت متأخر من مساء أمس عن مباراة الأبطال التي ستجمع الهلال مع النادي الإسباني في بريطانيا هذا الصيف.

وأعلن حساب ألميريا على تويتر أن الفريق المتوج بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا سيُواجه الهلال في مباراة ودية يوم 7 أغسطس القادم.

مباراة الابطال .. قريباً في بريطانيا ❤️💙



مبروك للزعيم 💙 pic.twitter.com/w28ERmQHrp — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 27, 2022

ألميريا كان قد نجح في الصعود إلى لاليجا بعد 3 سنوات من انتقال ملكيته لآل الشيخ، وقد فتح الباب مؤخرًا لانضمام نجوم الدوري السعودي للفريق ويُعد سالم الدوسري نجم الهلال والأخضر أبرز المرشحين.

يُشار إلى أن آل الشيخ سبق أن شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وزارة الرياضة حاليًا، قبل أن يتركه وينتقل لقيادة وزارة الترفيه ويُحقق فيها نجاحات هائلة.

الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ25 من أغسطس القادم دون الأهلي الذي لم ينجح في تفادي المصير الأسود وهبط إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).