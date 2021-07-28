مبابي يوجع ريال مدريد: أحلم بالفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان!

رسالة قاسية من مبابي

وجّه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة قاسية إلى جماهير ريال مدريد بعد إعلان رغبته البقاء مع العملاق الفرنسي.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ريال مدريد لا يرغب في الانتظار للصيف المقبل للتعاقد مع مبابي ومستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو لأجل اللاعب بعد إتمام صفقة رحيل رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد.

ولكن مبابي ظهر في حوار مشترك رفقة نيمار مع مجلة "باريس" وأكد فيه رغبته حصد البطولات الأوروبية في حديقة الأمراء.

ماذا قال مبابي في حواره مع نيمار؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية وصلت إلى جزء بسيط من الحوار والذي يوجه فيه كلًا من نيمار ومبابي أسئلة لبعضهما البعض.

وبدأ مبابي قائلًا: "أنا لست جيدًا مثل صحفي ولا أعرف ما هو السؤال الذي أوجهه لنيمار، ولكن لنبدأ بما هو أكبر حلم لك بعد كل الألقاب التي حققتها؟"

وأجاب نيمار: "حلمي الأكبر تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان وكأس العالم مع البرازيل، وماذا عنك يا مبابي؟ هل أيضًا حلمك حصد دوري الأبطال؟".

ورد الفرنسي ضاحكًا: "ولماذا لا تقول الفوز بكأس العالم مرة أخرى مع فرنسا؟".

ليواصل البرازيلي: "لا، كأس العالم المقبلة تخصني. أود أن أسألك يا كيليان، ما هو حلمك الأكبر بعد تحقيق المونديال مع فرنسا؟".

واختتم مبابي: "حلمي هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فرنسا، ولكن لو نجحت أيضًا في الفوز بكأس العالم مرة أخرى سيكون أمرًا عظيمًا".

🔴🔵 @KMbappe 🎙️ " Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable." Itw croisée Ney/Kylian à retrouver dans le prochain @PSGLeMag. #PSG pic.twitter.com/dGIIkEMZxj — Paris United (@parisunited6) July 28, 2021

ما هو جديد محاولات ريال مدريد ضم مبابي؟

ريال مدريد يرغب بقوة في إتمام التعاقد مع مبابي حتى أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، لمح بذلك بعد التتويج بالدوري الإسباني في 2020 حينما قال إن كيليان يجب أن ينتظر ليأتي للنادي الملكي.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان لا ترغب في التفريط في اللاعب، إلا أنّها قد تضطر لذلك، إذ ينتهي عقد مبابي في صيف 2022 وصاحب الـ22 عامًا لم يوافق على التجديد بعد.

وقد يضطر النادي الملكي للانتظار لموسم إضافي لضم مبابي بالمجان من باريس سان جيرمان، إلا إذا نجح ناصر الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء خاصة بعد تمديد عقد نيمار دا سيلفا وجلب صفقات كبيرة مثل سيرخيو راموس وأشرف حكيمي وجيورجينو فاينالدوم.

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